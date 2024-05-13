وأفادت "أونروا"، في منشور عبر منصة "إكس": "فر ما يقرب من 360 ألف شخص من رفح منذ صدور أمر الإخلاء (الإسرائيلي) الأول قبل أسبوع".

وأوضحت أنه "في الوقت نفسه، أدّت عمليات القصف وأوامر الإخلاء الأخرى في شمال غزة إلى مزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات"، مؤكدة أنه "لا يوجد مكان (آمن في غزة) للذهاب إليه، لا أمان دون وقف إطلاق النار".

المنظومة الصحية

وفي السياق، جدَّدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، التحذير من "انهيار" المنظومة الصحية في القطاع، في ظل استمرار إغلاق القوات الإسرائيلية المعابر الحدودية أمام دخول المساعدات وإمدادات الوقود.

وأفادت في بيان مقتضب بقولها: "ساعات قليلة تفصلنا عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة نتيجة عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات كهرباء المستشفيات وسيارات الإسعاف ونقل الموظفين".

المواد الغذائية

من جهة أخرى، يعاني سكان القطاع من نقص حاد في المواد الغذائية والخضراوات نتيجة استمرار إغلاق إسرائيل معبرَي رفح وكرم أبو سالم، ومنعها دخول المساعدات الإنسانية عبرهما.

ففي جنوب القطاع، شهدت أسعار الخضراوات والمواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً، وتفاقم نقص هذه المواد بشكل كبير.

ومنذ إغلاق المعبرَين، لا تدخل مساعدات إنسانية أو وقود أو أدوية أو مستلزمات طبية إلى قطاع غزة، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية، حسب تحذيرات أممية ورسمية فلسطينية.

ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات العسكرية في رفح، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، إلى تهجير سكان أحياء في قلب المدينة "بشكل فوري"، ليوسع بذلك عملياته التي بدأت، الاثنين الماضي، شرقي المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً على غزة، خلَّفت أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

وتُواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.