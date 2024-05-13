سياسة
3 دقيقة قراءة
"أونروا": تهجير 360 ألفاً من رفح..  وتحذيرات من انهيار منظومة الصحة في غزة
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، إن نحو 360 ألف فلسطيني فرّوا من رفح جنوبي قطاع غزة منذ صدور أمر التهجير الإسرائيلي الأول قبل أسبوع، دون توفر مكان آمن يذهبون إليه.
"أونروا": تهجير 360 ألفاً من رفح..  وتحذيرات من انهيار منظومة الصحة في غزة
فلسطينيون يحملون ممتلكاتهم في أثناء مغادرتهم منازلهم بسبب هجمات الاحتلال على رفح، غزة في 12 مايو/أيار 2024. / صورة: AA
13 مايو 2024

وأفادت "أونروا"، في منشور عبر منصة "إكس": "فر ما يقرب من 360 ألف شخص من رفح منذ صدور أمر الإخلاء (الإسرائيلي) الأول قبل أسبوع".

وأوضحت أنه "في الوقت نفسه، أدّت عمليات القصف وأوامر الإخلاء الأخرى في شمال غزة إلى مزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات"، مؤكدة أنه "لا يوجد مكان (آمن في غزة) للذهاب إليه، لا أمان دون وقف إطلاق النار".

المنظومة الصحية

وفي السياق، جدَّدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، التحذير من "انهيار" المنظومة الصحية في القطاع، في ظل استمرار إغلاق القوات الإسرائيلية المعابر الحدودية أمام دخول المساعدات وإمدادات الوقود.

وأفادت في بيان مقتضب بقولها: "ساعات قليلة تفصلنا عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة نتيجة عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات كهرباء المستشفيات وسيارات الإسعاف ونقل الموظفين".

المواد الغذائية

من جهة أخرى، يعاني سكان القطاع من نقص حاد في المواد الغذائية والخضراوات نتيجة استمرار إغلاق إسرائيل معبرَي رفح وكرم أبو سالم، ومنعها دخول المساعدات الإنسانية عبرهما.

ففي جنوب القطاع، شهدت أسعار الخضراوات والمواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً، وتفاقم نقص هذه المواد بشكل كبير.

ومنذ إغلاق المعبرَين، لا تدخل مساعدات إنسانية أو وقود أو أدوية أو مستلزمات طبية إلى قطاع غزة، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية، حسب تحذيرات أممية ورسمية فلسطينية.

ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات العسكرية في رفح، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، إلى تهجير سكان أحياء في قلب المدينة "بشكل فوري"، ليوسع بذلك عملياته التي بدأت، الاثنين الماضي، شرقي المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً على غزة، خلَّفت أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

وتُواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us