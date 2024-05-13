سياسة
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أنقرة: تحييد من يسمى مسؤولاً و3 إرهابيين في PKK الإرهابي شمال العراق
أعلن جهاز الاستخبارات التركية تحييد مَن يسمى أحد مسؤولي مجلس تنظيمات PKK/KCK-HPG الإرهابية، في عملية نوعية شمالي العراق.
أنقرة: تحييد من يسمى مسؤولاً و3 إرهابيين في PKK الإرهابي شمال العراق
الاستخبارات التركية حيّدت الإرهابي سدات أقصو، الملقب بـ"شيفجر جيا" في عملية نوعية شماليّ العراق. / صورة: AA
13 مايو 2024

وأفادت مصادر أمنية اليوم الاثنين، بأن الاستخبارات التركية حيّدت الإرهابي سدات أكسو، الملقب بـ"شيفجر جيا" في عملية نوعية بعد تعقُّبه ومطاردته بمنطقة غارا شمالي العراق.

ووفقاً للمصادر، انضمّ سدات أكسو إلى صفوف التنظيم الإرهابي عام 1998، وكان يعمل ما يسمى مسؤول التخطيط وتنفيذ العمليات بتنظيم PKK الإرهابي.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 3 إرهابيين من تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق.

وفي بيان اليوم الاثنين، أفادت الوزارة بتحييد الإرهابيين الثلاثة بمنطقة قنديل، مؤكدةً مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها حتى القضاء على آخر إرهابي.

ويتخذ PKK من جبال قنديل شماليّ العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشنّ منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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