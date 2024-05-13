وتشهد العاصمة التركية أنقرة، اليوم الاثنين، زيارة رسمية يُجريها رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكر ميتسوتاكيس أنه سيبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الزيارة، عديداً من الملفات، وفي مقدمتها زيادة حجم التجارة بين تركيا واليونان خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعزيز التعاون في مجالات الصحة ومكافحة الكوارث الطبيعية، وغيرهما.

وأضاف المسؤول اليوناني، في تصريحات منفصلة لصحيفة "ميليت" التركية، أن الشعبَين التركي واليوناني مضطرَّان للعيش جنباً إلى جنب، مضيفاً: "نحن مدينون للشعبين اليوناني والتركي والأجيال القادمة بالمُضي قُدُماً على طريق بنَّاء.. نحن لسنا أعداء، نحن جيران".

وقال: "كانت اليونان دائماً مؤيداً مخلصاً لوجهة نظر تركيا في الاتحاد الأوروبي. وأعتقد أن تطوير العلاقات بين اليونان وتركيا سيفيد أيضاً العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وتحدَّث ميتسوتاكيس أيضاً عن برنامج "التأشيرة عند الباب" المطبَّق في الجُزُر اليونانية، وقال: "أنا سعيد جدّاً بنجاح هذا البرنامج.. هو نموذج للاتصالات بين الناس، وللدبلوماسية والتعاون متبادل المنفعة".

جدير بالذكر أن اليونان فعَّلت تأشيرة الدخول المبسطة للمواطنين الأتراك إلى 10 جُزُر يونانية منذ 30 مارس/آذار الماضي.

في السياق ذاته، أشار نائب وزير الخارجية اليوناني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية كوستاس فرانغويانيس، إلى أنَّ الأجندات الإيجابية للزيارة مهمة للتقارب بين البلدين.

وبيَّن أنَّ الجانبين التركي واليوناني سيبحثان، في إطار الأجندات الإيجابية، التعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمتها السياحة والجمارك والرياضة والتعليم والتكنولوجيا والابتكار.

وأوضح فرانغويانيس، الذي سيرافق رئيس الوزراء اليوناني في زيارته إلى تركيا، أنَّ التعاون على وقع الأجندات الإيجابية سيسهم في زيادة التنمية الاقتصادية.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، أمس الأحد، بأنه من المرتقب أن يبحث الجانبان، التركي واليوناني، الخطوات التي من شأنها رفع حجم التبادل التجاري من نحو 6 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار في إطار الهدف المشترك للبلدين.

وأخذت العلاقات التركية-اليونانية منحى إيجابيّاً مع زيارة أجراها الرئيس أردوغان إلى اليونان في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، بمناسبة انعقاد مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

ووقّع أردوغان مع ميتسوتاكيس هناك إعلاناً بشأن “علاقات الصداقة وحسن الجوار بينهما مع إقرارهما بأهمية الاحترام المتبادل والتعايش السلمي”.