وتشعر ألمانيا بمخاوف ضخمة بشأن تأمين الحدث الكروي الدولي الكبير الأول على أراضيها منذ مونديال 2006، في ظل التوتر الناجم عن الحرب الروسية-الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة.

فمن مثيري الشغب المعروفين بالـ"هوليغنز"، إلى الهجمات الإرهابية المحتملة، وحتى الهجمات الإلكترونية، يتطلّع منظّمو البطولة القارية إلى احتواء التهديدات وإقصائها.

وستُكلَّف قوّات الأمن بحماية نحو 2.7 مليون مشجّع و24 معسكراً للمنتخبات، وستكون منتشرة في جميع أنحاء البلاد، إضافة الى تأمين الملاعب العشرة التي تحتضن 51 مباراة بين 14 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز 2024.

ومن المتوقع أيضاً أن تستقطب المناطق المخصّصة للمشجعين نحو 12 مليون زائر خلال الحدث القاري، فيما قال مدير البطولة فيليب لام: "منذ البداية، كان الأمن على رأس أولوياتنا".

خبراء أمن

وفي خطوة غير مسبوقة، دعت ألمانيا نحو 300 خبير أمني من جميع الدول التي تخوض النهائيات القارية، للمشاركة في مشروع مراقبة بالمركز الدولي للتعاون البوليسي في مدينة نويس غرب البلاد.

وإلى جانب مسؤولين من ألمانيا، سيتناوب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يورو بول)، على مراقبة الوضع على الأرض، انطلاقاً من مقرّ مركزي في غرفة اجتماعات ضخمة تبلغ مساحتها 500 متر مربع مجهّزة بـ129 جهاز كمبيوتر وشاشة عملاقة تيلغ مساحتها 40 متراً مربعاً.

وقال مدير المركز الدولي للتعاون البوليسي، أوليفر شترودهوف، إن "كل دولة تعرف مثيري الشغب لديها أفضل من أي دولة أخرى، وسيكون الخبراء الأجانب الموجودون في نويس قادرين على التعرف عليهم بسرعة أكبر".

وأورد متحدّث باسم وزارة الداخلية الألمانية: "في القطارات، وفي المحطات، ستُعزّز الشرطة الفيدرالية وجودها بشكل واضح"، على أن ينطبق الأمر ذاته على المطارات.

طوق أمني ثلاثي

بالإضافة إلى الإجراءات الاعتيادية، قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، سيجري نشر ما بين 800 و1300 شرطي حول الملاعب في كل مباراة، اعتماداً على طرفَيها.

وفي محاولة لمنع أي شخص من دخول الملعب بأسلحة أو متفجّرات، سيجري إنشاء طوق أمني ثلاثي حول كل ملعب، وستُفحص السيارات عند الحاجز الأول، بينما تُفتَّش حقائب المشجعين عند الثاني، قبل مسح تذاكرهم عند الثالث.

وسيراقب الجيش الألماني أيضاً الأجواء انطلاقاً من المركز الوطني للأمن الجوي الذي يقع على بعد قرابة 70 كيلومتراً من المركز الدولي للتعاون البوليسي.

بنية تحتية متهالكة

ومن جهة أخرى، تطال التحذيرات الأمنية وضعية السكك الحديدية المتهالكة في ألمانيا، فهي غير مستعدة لتدفق مشجعي كرة القدم الذين ينحدرون إلى البلاد خلال كأس الأمم الأوروبية 2024.

وتعاني شبكة القطارات في ألمانيا بشكل متزايد من مشكلات في السنوات الأخيرة بسبب ما يقول المراقبون إنه "نقص مزمن في الاستثمار".

ويشكو الركاب بانتظام من مشكلات تتراوح بين الأعطال والخدمات المُلغاة وعربات المطاعم المغلقة.

وتُقام بطولة أمم أوروبا بألمانيا في 14 يونيو/حزيران 2024 ولمدة شهر، حيث تُلعب المباراة الافتتاحية على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، على أن تُقام المباراة النهائية في "الملعب الأوليمبي" في برلين.