سياسة
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"فشلنا".. رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي يعترف بإخفاقه في 7 أكتوبر
أقرَّ رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي، رونين بار، اليوم الاثنين، بأن جهازه فشل في توفير الأمن لشعب إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو اليوم الذي فاجأت فيه "حماس" إسرائيل بهجوم على غلاف قطاع غزة، ما خلَّف آلاف القتلى والجرحى الإسرائيليين.
"فشلنا".. رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي يعترف بإخفاقه في 7 أكتوبر
دبابة ميركافا مدمَّرة بعد هجوم المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر / صورة: AFP
13 مايو 2024

ونقلت هيئة البث العبرية عن "بار" قوله في مراسم إحياء ذكرى جنود إسرائيل القتلى في الحروب بمقر "الشاباك": "نشعر جميعاً بأن نفس الغطاء الأمني ​​الذي كنا فخورين به دائماً، فشلنا في توفيره لشعب إسرائيل في 7 أكتوبر".

وأضاف: "نشعر جميعاً بالخسارة، والشعور بأنه كان بإمكاننا منع حدوثها، وبوصفي رئيسًا للشاباك ومسؤولاً عن أنشطتها، أشعر بذلك أكثر من أي شخص آخر".

وتابع بار: "نحقق بعمق في دور الشاباك في مواجهة هجوم حماس في 7 أكتوبر. تحقيق مؤلم وهام. سنتعلم من هذا ونُصلح الأخطاء. هذا هو واجبنا تجاه شعب إسرائيل، وهذا واجبنا تجاه الذين سقطوا، ودون الثقة بمؤسسات الدولة وأبنائها ليس لنا الحق في الوجود".

وأحيت إسرائيل، الأحد والاثنين، ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى منذ 1948.

وتشمل المراسم كلمات وزيارات إلى المقابر العسكرية في أنحاء إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً على غزة، خلَّفت أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

وتُواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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