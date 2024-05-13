وقال غراهام، في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "كان هذا هو القرار الصحيح (ضربة نووية)، أعطوا إسرائيل القنابل التي تحتاج إليها لإنهاء الحرب، فهي لا تستطيع تحمُّل الخسارة، واعملوا معها على تقليل الخسائر البشرية"، وفق زعمه.

وهاجم غراهام المعارضين مدافعاً عن فكرته قائلاً: "لماذا من المقبول أن تُسقط أمريكا قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي لإنهاء حرب التهديد الوجودي بينهما؟ لماذا كان من المقبول بالنسبة لنا أن نفعل ذلك؟ اعتقدت أنه كان جيداً".

وناشد السلطات في إسرائيل بقوله: "افعلوا كل ما يتعين عليكم فعله من أجل البقاء دولةً يهوديةً".

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها غراهام إلى ناغازاكي وهيروشيما للدفاع عن تزويد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية.

ففي الجمعة الماضي، قال غراهام في مؤتمر صحفي: "أنقذنا مليون أمريكي من الاضطرار إلى الذهاب وغزو اليابان".

كما سبق وأدلى بتصريح مماثل خلال جلسة استماع بالكونغرس، الأربعاء.

ووفق صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية، تمنح الولايات المتحدة إسرائيل ما يُقدَّر بنحو 3.8 مليار دولار من الأسلحة وأنظمة الدفاع سنويّاً.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وافق الكونغرس على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 15 مليار دولار لإسرائيل، تشمل نحو 5 مليارات دولار لتجديد مخزون الأسلحة.

ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات العسكرية في رفح، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، إلى تهجير سكان أحياء في قلب المدينة "بشكل فوري"، ليوسّع بذلك عملياته التي بدأت الاثنين الماضي، شرقي المدينة.

وفي 5 مايو/أيار الجاري، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري على الحدود مع غزة، فيما تواصل إغلاق معبر رفح على الحدود بين القطاع ومصر لليوم السابع بعد أن أعلنت السيطرة عليه صباح الثلاثاء.

ووقفت إدارة بايدن منذ ذلك الحين شحنة من نحو 3500 قنبلة إلى إسرائيل، وسط مخاوف من إمكانية استخدام الأسلحة في رفح، وبينما يواجه الرئيس ردود فعل عنيفة متزايدة بين الديمقراطيين في الكونغرس لدعمه تل أبيب.

وحذرت حركة "حماس"، السبت، من تداعيات سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح وإغلاقه منذ الثلاثاء الماضي، ما "ينذر بكارثة إنسانية وتفاقم لحالة المجاعة في أنحاء قطاع غزة المحاصَر".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً على غزة، خلَّفت أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

وتُواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.