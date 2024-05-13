سياسة
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توقيف مسؤول أمريكي حاول تهريب 1500 عقرب وعنكبوت من مطار إسطنبول
أحبطت قوات الأمن التركي، اليوم الاثنين، محاولة لتهريب 1500 من العقارب المتوطنة والرتيلاء والعناكب بين أمتعة أمين متحف أمريكي للتاريخ الطبيعي، وذلك في عملية مثيرة نفذتها في مطار إسطنبول الدولي.
توقيف مسؤول أمريكي حاول تهريب 1500 عقرب وعنكبوت من مطار إسطنبول
صادرت الشرطة 58 كيساً يحوي 1500 من العقارب المتوطنة والرتيلاء والعناكب / صورة: AA
13 مايو 2024

وصادرت الشرطة التركية 58 كيساً يحتوي على 1500 من العقارب والعناكب و88 زجاجة بلاستيكية تحتوي على سوائل (يُعتقد أنها سُم) كانت بحوزة لورينزو برينديني، أمين المتحف الأمريكي المذكور عندما كان يهمّ بمغادرة إسطنبول متجهاً إلى أمريكا.

واعتقلت السلطات برينديني من المطار بتهمة محاولته تهريب أنواع سامة محمية في تركيا، وذلك بموجب قانون مكافحة التهريب التركي وقانون الحياة البرية.

ويمكن استخدام معلومات الحمض النووي للأنواع المتوطنة من الحيوانات السامة التي تعيش في تركيا لإنتاج الأدوية.

وتشير التقديرات إلى أن لتراً واحدًا من الأدوية المشتقة من سُم العقرب تبلغ قيمته السوقية نحو 10 ملايين دولار.

ويتعين الحصول على إذن لتصدير العقارب، أو أي حيوان أو أي أنواع من النباتات، وأي شخص يفعل ذلك يتعيَّن عليه أن يثبت الغرض منه بالتفصيل.

ومن المتوقع تغريم المواطن الأمريكي مبلغاً ماليّاً، ومن ثم طلب مغادرته البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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