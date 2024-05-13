سياسة
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إسرائيليون يهاجمون شاحنات مساعدات بالضفة ويمنعون مرورها إلى غزة
منع إسرائيليون، اليوم الاثنين، شاحنات مساعدات إنسانية، من المرور من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة، بعدما هاجموها وألقوا محتويات إحداها على الأرض.
إسرائيليون يهاجمون شاحنات مساعدات بالضفة ويمنعون مرورها إلى غزة
إسرائيليون يهاجمون شاحنات مساعدات بالضفة ويمنعونها المرور إلى غزة / صورة: AFP
13 مايو 2024

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "يمنع عناصر "الأمر 9" ومتظاهرون آخرون شاحنات المساعدات التي غادرت الخليل من شق طريقها إلى غزة عند حاجز ترقوميا".

و"الأمر 9" هي مجموعة يمينية إسرائيلية تقود الاحتجاجات لمنع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الإسرائيليين وهم يمنعون الشاحنات التقدم بالقرب من حاجز ترقوميا القريب من مدينة الخليل جنوبي الضفة.

كما أظهرت المقاطع إسرائيليين وهم يلقون حمولة إحدى الشاحنات على الأرض، لمنع دخولها إلى قطاع غزة، الذي تحاصره للعام الـ18.

وتواصل إسرائيل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم أمام عبور المساعدات منذ أسبوع، مما ضاعف كارثية الأوضاع في غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حذرت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عبر منصة إكس، من أن منع إسرائيل وصول المساعدات إلى غزة "مسألة حياة أو موت" لأهالي القطاع.

ويعاني سكان قطاع غزة، لا سيما نحو مليوني نازح، من نقص حاد في المواد الغذائية والخضراوات، جراء استمرار إغلاق إسرائيل معبري رفح وكرم أبو سالم، مما يدفع القطاع إلى براثن مجاعة.

وتشنُّ إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة، تسببت في سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وخلّفت دماراً وخراباً واسعَيْن وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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