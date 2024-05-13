وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 35 ألفاً و91 شهيداً و78 ألفاً و827 جريحاً، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت في بيانها إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليه".

ويأتي ذلك بالتزامن مع توسع الآليات العسكرية الإسرائيلية توغلها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لتتجاوز شارع صلاح الدين باتجاه الغرب نحو حيي الجنينة والسلام، بالتزامن مع تكثيف غاراتها المدفعية والجوية على المدينة التي شهدت خلال أسبوع تهجير نحو 350 ألفاً.

وتزامن توسيع العمليات العسكرية في رفح مع تكثيف الجيش الإسرائيلي لهجماته المدفعية والجوية على مخيم وبلدة جباليا، شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى في ظل عدم مقدرة فرق الإسعاف والدفاع المدني والإنقاذ على الوصول إلى المنازل المستهدفة بسبب تواصل القصف الإسرائيلي.

كما شهدت المناطق الشرقية لمدينة رفح اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، إذ أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية مع الجيش الإسرائيلي شرقي "شارع جورج" في محور التوغل شرقي المدينة.

وقالت الكتائب في بيانات أخرى، إنها استهدفت دبابة ميركفاه بقذيفة الياسين 105 في شارع جورج شرقي رفح، وناقلة جند في منطقة أخرى شرقي المدينة.

ولأول مرة تعلن القسام قصف حشود جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل بالاشتراك مع سرايا القدس الذراع المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي، وفق بيان مشترك.

كما أعلنت الكتائب استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 وجرافة عسكرية من نوع D9 بعبوة شواظ في حي السلام.

وفي الوقت ذاته، تتواصل اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة شرقي مخيم وبلدة جباليا، حسب شهود عيان ومصادر محلية.

وقالت القسام، في بيان لها، إن مقاتليها يخوضون "اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية في محور التقدم شرق مخيم جباليا".

وتتواصل الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في حي الزيتون والأطراف الجنوبية لحي الشجاعية بمدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم مطالبة محكمة العدل الدولية تل أبيب باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.