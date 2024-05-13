ونقل الموقع عن 3 مصادر مُطلعة قريبة من اتحاد طلاب ترينيتي أن مجلس الكلية، المسؤول عن القرارات المالية الكبرى وغيرها، صوّت لصالح إزالة الاستثمارات من شركات الأسلحة في أوائل شهر مارس/آذار الماضي.

وأوضحت تلك المصادر أن الكلية قررت عدم الإعلان عن انسحابها من شركات الأسلحة بعد أن "شوّه" أحد الناشطين صورة آرثر بلفور، الذي كتب وعد بلفور سيئ السمعة، داخل الكلية في 8 مارس/آذار.

ويأتي ذلك بعد أن كشف الموقع في فبراير/شباط الماضي أن ترينيتي استثمرت ما يزيد على 78 ألف دولار في شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية، والتي تنتج 85% من المسيّرات والمعدات الأرضية التي يستخدمها جيش الاحتلال.

كما لفت إلى أن الكلية استثمرت ملايين الدولارات في شركات أخرى تعمل على تسليح ودعم الحرب الإسرائيلية على غزة والاستفادة منها، منها كاتربيلر وهي شركة معدات ثقيلة مقرها الولايات المتحدة وكانت منذ فترة طويلة هدفاً لحملات المقاطعة لبيعها الجرافات للجيش الإسرائيلي.

ورداً على تقرير الموقع، أصدر المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين في 28 فبراير/شباط إشعاراً قانونياً إلى كلية ترينتي يحذر فيه من أن استثماراتها قد تجعلها متواطئة محتملة في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وذكر الموقع أن الخميس الماضي شهد توقيع أكثر من 1700 موظف وخريج وطالب من الجامعة على رسالة للتعبير عن دعمهم للمتظاهرين الذين أقاموا مخيم احتجاج الأسبوع الماضي يدعو الإدارة إلى إنهاء أي تواطؤ محتمل في حرب إسرائيل على غزة.

وتجمع نحو 100 طالب في الحديقة خارج كلية كينجز في كامبريدج الاثنين الماضي، حيث نصبوا الخيام وطالبوا المؤسسة بالتزام سحب استثماراتها من الشركات المشاركة في الحرب الإسرائيلية.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تشهد جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.

كما يطالب المحتجون، وهم طلاب وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح الجيش الإسرائيلي.

وتتواصل هذه الاحتجاجات رغم استعانة بعض الجامعات بقوات الأمن واعتقال محتجين.