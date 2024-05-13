وأشارت المنظمة في بيان، إلى أن الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تسببت في أضرار لا تقل عن 210 ملايين دولار للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المنطقة.

وأوضحت أن تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والاكتظاظ وسوء التغذية والحرارة، أوصلت غزة إلى حافة الأوبئة القاتلة، لافتة إلى أن ما لا يقل عن 5 من مشاريع المياه لمنظمة أوكسفام في غزة تعرضت لأضرار جسيمة أو دُمرت في الهجمات الإسرائيلية.

وأفادت بأن الهجمات الإسرائيلية على رفح أجبرت أكثر من 350 ألف شخص على الفرار إلى مراكز الإيواء والمخيمات المكتظة، لافتاً إلى نقص الغذاء والوقود في المنطقة نتيجة إغلاق البوابات الحدودية.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.