سياسة
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تركيا تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 3 شهور
بلغت تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتركيا 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، حسب نشرة جمعية المستثمرين الدوليين، اليوم الاثنين. وجاء الاتحاد الأوروبي تتقدمه هولندا في صدارة استثمارات الأسهم التركية.
تركيا تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 3 شهور
تركيا تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 3 شهور / صورة: AA
13 مايو 2024

وأوضحت جمعية المستثمرين الدوليين (YASED) في نشرتها التي أعقبت إصدار البنك المركزي التركي بيانات ميزان المدفوعات، أن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد بلغ في شهر مارس/آذار الماضي 336 مليون دولار.

وبلغ إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول 1.22 مليار دولار من استثمارات الأسهم و796 مليون دولار من مبيعات العقارات للمواطنين الأجانب.

وسيطرت قطاعات "الأنشطة المالية وأنشطة التأمين" و"تجارة الجملة والتجزئة" والتعدين واستغلال المحاجر على النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وواصلت دول الاتحاد الأوروبي تصدُّرها مصادر تدفقات الاستثمار في الأسهم إلى تركيا بحصة بلغت 58%، وجاءت هولندا في مقدمتها بحصة بلغت 25%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 21% وألمانيا بنسبة 12%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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