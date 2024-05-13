وأوضحت جمعية المستثمرين الدوليين (YASED) في نشرتها التي أعقبت إصدار البنك المركزي التركي بيانات ميزان المدفوعات، أن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد بلغ في شهر مارس/آذار الماضي 336 مليون دولار.

وبلغ إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول 1.22 مليار دولار من استثمارات الأسهم و796 مليون دولار من مبيعات العقارات للمواطنين الأجانب.

وسيطرت قطاعات "الأنشطة المالية وأنشطة التأمين" و"تجارة الجملة والتجزئة" والتعدين واستغلال المحاجر على النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وواصلت دول الاتحاد الأوروبي تصدُّرها مصادر تدفقات الاستثمار في الأسهم إلى تركيا بحصة بلغت 58%، وجاءت هولندا في مقدمتها بحصة بلغت 25%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 21% وألمانيا بنسبة 12%.