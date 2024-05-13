سياسة
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مصرع 43 شخصاً جراء فيضانات وحمم بركانية باردة في إندونيسيا
لقي 43 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات وتدفقات الحمم الباردة في جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا، فيما لا يزال 15 في عداد المفقودين، وذلك في أحدث حصيلة للسلطات المحلية، اليوم الاثنين.
مصرع 43 شخصاً جراء فيضانات وحمم بركانية باردة في إندونيسيا
مصرع 43 شخصاً جراء فيضانات وتدفق حمم بركانية باردة في إندونيسيا / صورة: AFP
13 مايو 2024

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري إن "حصيلة تدفق الحمم الباردة في سومطرة الغربية وصل إلى 43 قتيلاً".

من جانبه أوضح رئيس وكالة الإغاثة المحلية في بادانغ عبد الملك، أنه جرى تعرُّف طفلين بين الجثث التي عُثر عليها، أحدهما يبلغ من العمر ثلاث سنوات والآخر ثماني سنوات. ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 15 مفقوداً.

وكانت أمطار غزيرة تساقطت مساء السبت الماضي، لساعات على إقليمي أغام وتاناه داتار في غرب جزيرة سومطرة متسببة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدره جبل مارابي، وهو جبل بركاني يقع في الجزيرة.

وحسب الوكالة المحلية لإدارة الكوارث، تعرضت عشرات المنازل والمباني العامة في منطقة أغام التي يتجاوز عدد سكانها 500 ألف نسمة، لأضرار.

وفي تاناه داتار حيث يعيش حوالي 370 ألف نسمة، أشارت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، الأحد، إلى تضرر 84 منزلاً و16 جسراً ومسجدين، فضلاً عن 20 هكتاراً من حقول الأرز.

وقال حاكم مقاطعة سومطرة الغربية ماهيلدي أنصار الله للصحفيين، اليوم الاثنين: "جرى إجلاء نحو 130 شخصاً إلى مدرسة ابتدائية في منطقة أغام، وأكثر من ألفين إلى مدرسة تاناه داتار".

كما أرسلت السلطات رجال إنقاذ في قوارب مطاطية للبحث عن المفقودين ونقل السكان إلى ملاجئ، فيما أقامت الحكومة المحلية مراكز إجلاء ومراكز طوارئ في عدة مناطق بمقاطعتي أغام وتاناه داتار.

بدورها قالت مديرة وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية دويكوريتا كارناواتي: "إن مقاطعة سومطرة الغربية منطقة استثنائية، حيث يمكن أن تهطل الأمطار على مدار السنة تقريباً".

وفي عام 2022، جرى إجلاء نحو 24 ألف شخص ولقي طفلان حتفهما جراء فيضانات في سومطرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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