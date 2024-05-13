وأكدت مصادر طبية في مستشفى غزة الأوربي بمدينة خان يونس بقطاع غزة، وصول جثمان فلسطيني ومواطنة أجنبية (لم تُعرف جنسيتها بعد) مصابة، يعملان في منظمة الصحة العالمية بعد إطلاق جيش الاحتلال النار على سيارتهما شرقي مدينة رفح.

وقال شهود عيان إن الفلسطيني الشهيد يعمل سائقاً للسيارة التي جرى استهدافها بنيران الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "إن مسؤولي الأمن في إسرائيل بدؤوا التحقيق في إصابة اثنين من موظفي الأمم المتحدة بإطلاق نار بالقرب من معبر رفح".

وزعمت الهيئة أن "في هذه المرحلة، ما زال من غير الواضح ما إذا كان الاثنان قد أصيبا بنيران الجيش الإسرائيلي أم بنيران مسلحين".

ولم يصدر تعقيب فوري من منظمة الصحة العالمية بشأن استهداف سيارتها حتى الساعة 16:00 (ت.غ).

يأتي ذلك بينما وسعت الآليات العسكرية الإسرائيلية توغلها، صباح اليوم، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لتتجاوز شارع صلاح الدين باتجاه الغرب نحو حيي الجنينة والسلام، بالتزامن مع تكثيف الغارات المدفعية والجوية على المدينة التي شهدت خلال أسبوع تهجير نحو 350 ألفاً.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.