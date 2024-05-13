سياسة
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أردوغان: حماس حركة مقاومة تدافع عن أراضيها المحتلة وليست تنظيماً إرهابياً
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، تأكيده أن حماس حركة مقاومة تكافح للدفاع عن أراضيها المحتلة ومواطنيها.
أردوغان: حماس حركة مقاومة تدافع عن أراضيها المحتلة وليست تنظيماً إرهابياً
أردوغان: حماس حركة مقاومة تدافع عن أراضيها المحتلة ولا أراها تنظيماً إرهابياً / صورة: AA
13 مايو 2024

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في العاصمة التركية أنقرة: "لا أرى حماس تنظيماً إرهابياً، بل على العكس أراها أشخاصاً يناضلون من أجل حماية أرضهم وشعبهم".

وشدد على ضرورة أن "يجهر المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول الغربية، بصوته عالياً ضد استشهاد أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني بريء".

وأضاف: "سنواصل اتصالاتنا الدبلوماسية بكل تصميم لإرغام إسرائيل على وقف إطلاق النار وسنواصل السعي لتعزيز الاعتراف بفلسطين دولياً".

وفي سياق آخر، استعرض أردوغان مع ميتسوتاكيس، نتائج الاجتماع الخامس لمجلس التعاون التركي اليوناني رفيع المستوى الذي عُقد في أثينا في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، وقيّما التقدم المحرز في الاجتماعات التي عُقدت منذ ذلك الحين على أساس الحوار السياسي وجدول الأعمال الإيجابي وبناء الثقة.

كما رحبا بالتقدم الذي أُحرز حتى الآن في نطاق خطة العمل المشتركة للأجندة الإيجابية، والتي تتضمن تدابير ذات اهتمام مشترك في مختلف المجالات.

وأكدا أهمية خطة العمل المشتركة في تطوير التعاون الاقتصادي الذي يعد أحد الركائز الأساسية للعلاقات الثنائية.

في السياق، رحب الجانبان أيضاً بإنشاء مجلس الأعمال التركي اليوناني، الذي سيعزز التعاون على أساس قطاعات محددة ومستهدفة، وأكدا عزمهما على مضاعفة حجم التجارة بين البلدين.

كما رحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية التعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية، واستعرضا القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا وجهة نظرهما المشتركة بأن البيئة الحالية في العلاقات الثنائية تساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأخذت العلاقات التركية-اليونانية منحى إيجابيّاً مع زيارة أجراها الرئيس أردوغان إلى اليونان في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، بمناسبة انعقاد مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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