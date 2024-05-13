وقال المتحدث باسم القسّام أبو عبيدة في بيان: "نتيجة القصف الصهيوني الهمجي خلال الأيام الـ10 الماضية، انقطع اتصالنا مع مجموعة من مقاتلينا تحرس 4 من الأسرى الصهاينة".

وأوضح أبو عبيدة أن الأسير هيرش جولدبيرغ بولين من بين أولئك الأسرى الأربعة.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الاثنين، استهداف 23 آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة.

وحسب بيان الفصائل الفلسطينية، شملت تلك الآليات 13 دبابة و4 ناقلات جنود و3 جرافات و3 آليات عسكرية لم يتم تحديد طبيعتها.

وقالت كتائب القسام وسرايا القدس إنها تخوض "اشتباكات ضارية" مع جيش الاحتلال في 3 محاور هي: شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، وشرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، وفي حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي محور شرقي رفح، قالت القسام إنها استهدفت، خلال هذه الاشتباكات، "دبابة ميركفاه، و3 ناقلات للجنود، وجرافة جرافة عسكرية من نوع D-9، عبر قذائف الياسين 105وعبوات شواظ الناسفة".

وأضافت أنها تمكنت "بالاشتراك مع سرايا القدس من دك تحشيدات العدو داخل معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

بينما قالت سرايا القدس إنها "قصفت بالهاون عيار 60 جنود وآليات العدو المتوغلة شرقي شارع جورج"، و"دكت تحشيدات عسكرية له برشقات صاروخية".

وتابعت أنها استهدفت "بالاشتراك مع كتائب القسّام ناقلة جند من نوع نامير بقذيفة مضادة للدروع في محيط المقبرة الشرقية بحي السلام".

وفي شرقي مخيم جباليا، قالت القسام إنها "استهدفت بقذائف الياسين 105 وبي 29 عدد 6 دبابات للعدو، بينها 4 من نوع ميركفاه، إضافة إلى جرافة من نوع D-9".

وأضافت أنها "تدك تحشدات قوات العدو هناك بقذائف الهاون من العيار الثقيل"، متابعة أنها "تمكنت من قنص جندي صهيوني خلف مدارس معسكر جباليا".

فيما قالت سرايا القدس إنها في هذا المحور "قصفت بقذائف الهاون قوة إسرائيلية راجلة في شارع عسلية، وجنود وآليات له في محيط كافتيريا رابعة، وفي محيط مدارس أبو زيتون".

كما أفادت بـ"إيقاع قوة صهيونية راجلة بين قتيل وجريح واستهداف دبابة من نوع ميركفاه في شارع الهدد بقذيفة آر بي جي".

وفي محور حي الزيتون، قالت كتائب القسام إنها "تدك تجمعات العدو في شارع 8 بقذائف الهاون".

أما سرايا القدس، فقالت إنها "استهدفت بقذيفة مضادة للدروع جرافة عسكرية صهيونية من نوع D-9".

وأضافت أنها "استهدفت بقذائف آر بي جي آليتين عسكريتين في محيط محلات نوفل"، دون توضيح طبيعة هاتين الآليتين.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، شن غارات جوية على أكثر من 120 هدفاً في غزة وصفها بـ"المعادية" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف الاحتلال أن قواته "تنتشر بشكل متزامن في 3 مناطق بقطاع غزة" هي: شرقي رفح، ومخيم جباليا، وحي الزيتون.

ولفت إلى أن "قوات الفرقة 162، التي تضم لوائي غفعاتي و401، تخوض القتال في شرقي رفح وعلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بينما تُقاتل الفرقة 98، التي تضم لواءي 7 و460 في مخيم جباليا، وتنشط الفرقة 99 في حي الزيتون".

يأتي ذلك بينما وسّعت الآليات العسكرية الإسرائيلية توغلها شرقي رفح لتتجاوز شارع صلاح الدين باتجاه الغرب نحو حيي الجنينة والسلام، بالتزامن مع تكثيف الغارات المدفعية والجوية على المدينة التي شهدت خلال أسبوع تهجير نحو 350 ألفاً.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.