وقال نصر الله، في كلمة متلفزة: "نقول لمستوطني الشمال (في إسرائيل) إن أردتم العودة (إلى مستوطناتكم التي أُجليتم عنها) فاذهبوا إلى حكومتكم وقولوا لهم: وقِّفوا الحرب على غزة".

وبيّن أن "هدف جبهة لبنان الأول والحقيقي هو المساهمة في الضغط على العدو لوقف الحرب في غزة".

ولفت إلى أن الربط بين "جبهة الإسناد" اللبنانية وغزة "أمر حاسم وقاطع، ولن يستطيع أحد أن يفكه"، لافتاً إلى أن الأمريكيين والفرنسيين "سلموا بهذه الحقيقة".

وشدد نصر الله على استمرار جبهة الجنوب (جنوب لبنان) في دعم غزة "رغم كل الضغوط"، لافتاً إلى أنها "تطور إمكانياتها كماً ونوعاً بما يتناسب مع الظروف القائمة، وتفرض معادلات في الميدان".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم في لبنان.

ويقول الحزب والفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 113 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

نتائج استراتيجية للحرب

في السياق ذاته، ذكر نصر الله أنه يوجد إجماع في إسرائيل على "الفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة بعد مرور 8 أشهر من بدئها".

وقال إنه "بعد 8 أشهر من بدء حرب غزة، نرى أن العدو (إسرائيل) عاجز عن تحقيق نصر حاسم، وعاجز عن إعادة أسراه، وعاجز عن إعادة مواطنيه إلى غلاف غزة والشمال، وعاجز عن تأمين سُفُنه".

ولفت إلى أنه وفقاً لاستطلاعات رأي إسرائيلية فإن 30% من مواطني إسرائيل "باتوا يرون أنه لا يمكن العيش بها، وهذا من النتائج الاستراتيجية لحرب غزة".

وأضاف نصر الله أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ليس لديه فكرة عن اليوم التالي للحرب في غزة.. ويبحث عن صورة نصر عبر العملية في مدينة رفح"، جنوبي القطاع.

كما اعتبر أمين عام حزب الله أنه "ليس أمام العدو حالياً سوى خيارين هما إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه حماس، وإما المضي في حرب استنزاف تأكله".

وخلال شهر مايو/أيار الجاري، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة، بما يشمل إطلاق عملية عسكرية في رفح، في 6 مايو/أيار، والسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفع البري، في 7 مايو/أيار، ومنع دخول المساعدات الإغاثية من خلاله.

فيما أعلن جيش الاحتلال، في 9 مايو/أيار، بدء عملية عسكرية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، هي الثانية من نوعها منذ شن حربه الحالية على غزة.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي رغم إعلان حماس، في 6 مايو/أيار، قبولها المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، غير أن نتنياهو، ادعى أن موقف الحركة يهدف إلى "نسف دخول قواتنا إلى رفح"، و"بعيد كل البعد عن متطلبات" تل أبيب الضرورية.

ورداً على ما اعتبرته حماس "تهرباً" من جانب نتنياهو من التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، أعلنت في 10 مايو/أيار عن بدء مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية من أجل "إعادة النظر في استراتيجيتنا التفاوضية".

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.