وأوضح مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد يلدز، في كلمة ألقاها، خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، أن تبني القرار "يكشف عن الاختلاف المتزايد بين صوت مجلس الأمن والمجتمع الدولي".

وأشار يلدز إلى أن "أخطر الانتهاكات لميثاق الأمم المتحدة تحدث في غزة أمام أعين الجميع"، مشدداً على أن المجتمع الدولي عليه واجب إنهاء حالة الفوضى والإفلات من العقاب.

وطالب السفير التركي مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات "عاجلة"، ابتداءً بوقف إطلاق النار، ووجوب أن تنتهي "الوحشية" في غزة على الفور.

وجدد يلدز تأكيد دعم تركيا العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، مبيناً أن هذه الخطوة ستمكّن الفلسطينيين من تحقيق أهدافهم في السيادة والاستقلال، وستُعطي زخماً لحلّ الدولتين.

وتابع: "فلسطين تستحق أن تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأن تلقى معاملة عضو متساو في المجتمع الدولي".

وأشار إلى أنه لا ينبغي تأجيل رؤية حل الدولتين لفترة أطول، مذكّرا أنه بقرار الجمعية العامة، قبل غالبية الأعضاء باستيفاء فلسطين معايير عضوية الأمم المتحدة، وأن "أغلبية مجلس الأمن بطبيعة الحال تدعم العضوية الكاملة".

وفي 10 مايو الفائت، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً مقدّماً من المجموعة العربية ودول أخرى، يؤكد أن دولة فلسطين "مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة الكاملة وفقاً للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة"، و"ينبغي بالتالي قبولها عضواً" في المنظمة.

وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكنها لم تحصل على الدعم اللازم من مجلس الأمن تحت الفيتو الأمريكي. غير أنها حصلت في عام 2012 على "وضعية المراقب الدائم".

وكانت الولايات المتحدة استخدمت "الفيتو" في مجلس الأمن، الشهر الماضي، ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة.