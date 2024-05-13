وقالت الوزارة في بيان، "استشهد العقيد الركن خالد ناجي وساك، آمر الفوج الثاني التابع للواء المشاة الثالث والتسعون، بجانب عددا (لم تحدده) من مقاتلي الفوج".

وأضافت أن هؤلاء العسكريين "استشهدوا، اليوم، في أثناء تصديهم لهجوم إرهابي على نقطة عسكرية" شرقي محافظة صلاح الدين.

ومنذ مطلع 2022، كثّفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة بقايا عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الذي تلقى الهزيمة في 2017 بخسارته ثلث مساحة البلاد كان اجتاحها صيف 2014.

ولا يزال "داعش" الإرهابي ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية، منها صلاح الدين، في وقت تكافح حكومة بغداد لاحتواء هجمات التنظيم عبر شن عمليات أمنية وعسكرية شمال وغرب وشرق البلاد.