سياسة
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"أشعر بالخزي والذنب".. ضابط سابق بالاستخبارات الأمريكية يستقيل بسبب حرب غزة
نشر مسؤول سابق بالمخابرات العسكرية الأمريكية رسالة أمس الاثنين، أعلن فيها أن استقالته في نوفمبر/تشرين الثاني كانت في الواقع بسبب "أذى معنوي" ناجم عن الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة والأضرار التي لحقت بالفلسطينيين.
"أشعر بالخزي والذنب".. ضابط سابق بالاستخبارات الأمريكية يستقيل بسبب حرب غزة
الصحافة الأمريكية وصفت خطوة مان بأنها "أول استقالة علنية في صفوف الجيش والمجتمع الاستخباراتي الأمريكي" / صورة: وسائل التواصل
13 مايو 2024

وقال الضابط هاريسون مان، الذي كان يعمل في وكالة استخبارات الدفاع (DIA) التابعة لوزارة الدفاع (بنتاغون)، إن "الدعم الأمريكي غير المشروط" للهجمات الإسرائيلية على غزة أدى إلى مقتل عشرات آلاف الأبرياء من الفلسطينيين وتجويع آخرين.

وأضاف في نص استقالته التي نشرها عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، أنه شعر وكأنه يعيش في "عالم آخر موازٍ" عندما رأى حجم دعم زملائه في وكالة استخبارات الدفاع لإسرائيل وهجماتها على غزة.

وأوضح الضابط الأمريكي أنه ينحدر من أسرة يهودية-أوروبية، وأنه عمل طيلة 13 عاماً في صفوف جيش بلاده، فيما كان يعمل مؤخراً في مهمة "محلل استخبارات الشرق الأوسط".

وأشار إلى أنه يشعر بـ "الخزي والذنب" إزاء مشاهد "القتل والدمار الوحشية" القادمة من غزة طيلة الأشهر الماضية، مؤكدا أنه لم يكن بإمكانه مواصلة عمله متجاهلا كل ذلك.

بدورها، وصفت الصحافة الأمريكية خطوة مان، بأنها "أول استقالة علنية في صفوف الجيش والمجتمع الاستخباراتي الأمريكي".

وسيكون هاريسون مان، وهو ضابط في الجيش برتبة ميجر، أول مسؤول معروف في المخابرات العسكرية الأمريكية يستقيل بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وسبق أن أضرم طيار عسكري في قيادة القوات الجوية الأمريكية النار في نفسه أمام مقر سفارة تل أبيب في العاصمة واشنطن، خلال فبراير/شباط الماضي، بغية التعبير عن تنديده بـ"الإبادة الجماعية" التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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