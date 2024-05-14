وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، لقد "فُجعنا عندما علمنا بمقتل عامل إنساني أممي وإصابة آخر في قطاع غزة".

وطالب غيبريسوس بوقف إطلاق النار والعمل من أجل السلام، مشدداً على أن "عدداً كبيراً جداً من أرواح المدنيين والإنسانيين دفعوا ثمن الحرب".

وفي وقت سابق الإثنين، أفادت مصادر طبية بمستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بوصول جثمان سائق أجنبي ومواطنة أجنبية مصابة، يعملان في منظمة الصحة العالمية بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارتهما شرق رفح.

يأتي ذلك بينما وسعت الآليات العسكرية الإسرائيلية توغلها، صباح أمس الاثنين، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لتتجاوز شارع صلاح الدين باتجاه الغرب نحو حيي الجنينة والسلام، بالتزامن مع تكثيف الغارات المدفعية والجوية على المدينة التي شهدت خلال أسبوع تهجير نحو 350 ألفاً.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول نحو 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.