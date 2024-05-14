سياسة
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واشنطن تجدد رفضها وصف ما يحدث في قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية"
جدد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الاثنين، موقف واشنطن بأن ما يجري في قطاع غزة "ليس إبادة جماعية"، على الرغم من تجاوز حصيلة ضحايا العدوان على القطاع 35 ألف شهيد فلسطيني.
واشنطن تجدد رفضها وصف ما يحدث في قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية"
سوليفان: لا نعتقد أن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية، لقد رفضنا بشدة هذا الافتراض / صورة: AP
14 مايو 2024

وأضاف سوليفان، في مؤتمر صحفي: "لا نعتقد أن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية، لقد رفضنا بشدة هذا الافتراض".

وقال إن واشنطن تستخدم "المصطلح المقبول دوليا للإبادة الجماعية، والذي يتضمن التركيز على النية".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنّ "بلاده قدّمت عرضاً، كان مدعوماً بتحليل قانوني، في سياق قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي".

وتابع سوليفان قائلاً: "نعتقد أن إسرائيل تستطيع ويجب عليها أن تفعل المزيد لضمان حماية ورفاهية المدنيين الأبرياء".

ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ولاحقاً تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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