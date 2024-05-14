وقدم تشارلز لوليام لقب العقيد الأعلى لسلاح الجو بالجيش، وهو المنصب الذي شغله الملك البالغ من العمر 75 عاماً لمدة 32 عاماً، أمام طائرة هليكوبتر أباتشي، في احتفال شاهده عسكريون في متحف الطيران العسكري بجنوب إنجلترا.

وقال تشارلز عن ابنه، وهو قائد سابق لطائرات الهليكوبتر للبحث والإنقاذ في سلاح الجو الملكي البريطاني: "إنه طيار جيد جداً بالفعل".

وكانت زيارة تشارلز لمتحف الطيران العسكري أحدث ظهور علني له منذ عودته إلى ممارسة مهامه في نهاية أبريل/نيسان الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر تقريباً من إعلان قصر باكنغهام خضوعه لعلاج من نوع غير محدد من السرطان.

وقال تشارلز، خلال حفل التسليم، إنه يودِّع اللقب بـ"حزن"، لكنَّ سلاح الجو بالجيش سينتقل من "قوة إلى قوة" تحت قيادة ابنه. وأضاف: "اعتنوا بأنفسكم ولا أستطيع أن أخبركم بمدى فخري بعملي معكم طوال هذا الوقت".

وأُعلن نقل اللقب في أغسطس/آب الماضي بعد اعتلاء تشارلز العرش. وأمضى وليام بعض الوقت داخل مقر سلاح الجو، حيث شاهد التدريب والمعدات واستمع إلى الجنود في وقت لاحق من أمس الاثنين.