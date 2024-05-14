وانعقد اللقاء بين الرئيس أردوغان وميتسوتاكيس، أمس الاثنين، وأعقبه مؤتمر صحفي مشترك بينهما في العاصمة أنقرة.

ووفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، استعرض أردوغان وميتسوتاكيس نتائج الاجتماع الخامس لمجلس التعاون التركي-اليوناني رفيع المستوى الذي عُقد في 7 ديسمبر/كانون الأول عام 2023 في العاصمة أثينا.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا النتائج الصادرة عن الاجتماعات التي عُقدت منذ ذلك الحين "على أساس الحوار السياسي والأجندة الإيجابية وتدابير بناء الثقة".

وأخذت العلاقات التركية-اليونانية منحى إيجابيّاً مع الزيارة التي أجراها الرئيس أردوغان لليونان في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، بمناسبة انعقاد مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

ورحب الزعيمان، خلال اللقاء، بالتقدم المحرَز حتى اليوم في نطاق "خطة العمل المشتركة للأجندة الإيجابية" التي تتضمن تدابير ذات اهتمام مشترك في مختلف المجالات.

وجرى تأكيد أهمية خطة العمل المشتركة في تطوير التعاون الاقتصادي، "الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للعلاقات الثنائية".

وأعرب الطرفان عن ترحيبهما بإنشاء مجلس الأعمال التركي-اليوناني، الذي سيشجع التعاون على أساس قطاعات محددة ومستهدفة.

كما رحب الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال إدارة الكوارث والطوارئ، وأعربا عن سرورهما بالتوقيع على اتفاقية التعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية.

وتناول الزعيمان قضايا إقليمية ودولية، وأكدا وجهة النظر المشتركة أن "البيئة الحالية في العلاقات الثنائية تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار في المنطقة"، كما كلَّفا وزيرَي الخارجية بتنسيق العمل للاجتماعات المقبلة في إطار خريطة الطريق المتفق عليها، وفق البيان.

وأكد الجانبان التزامهما "تعزيز المناخ الإيجابي الحالي واستكشاف مزيد من مجالات التعاون، ومواصلة تبادل وجهات النظر بشكل منتظم، والحفاظ على قنوات اتصال فعالة على مختلف المستويات، بما يتماشى مع إعلان أثينا العلاقات الودية وحسن الجوار لعام 2023، بما يصب في مصلحة الشعبين، في جوٍّ من الصداقة والثقة المتبادلة".