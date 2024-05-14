سياسة
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طلاب جامعة كولومبيا يرتدون الكوفية ويحملون أعلام فلسطين في حفل التخرج
ارتدى طلاب كلية الحقوق بجامعة كولومبيا الأمريكية الكوفية، ورفعوا أعلام فلسطين في مراسم التخرج التي أُقيمت أمس الاثنين، في مجمع رياضي بعيد عن حرم الجامعة في نيويورك، تضامناً مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة.
طلاب جامعة كولومبيا يرتدون الكوفية ويحملون أعلام فلسطين في حفل التخرج
طلاب جامعة كولومبيا يرتدون الكوفية ويحملون أعلام فلسطين في حفل التخرج / صورة: AA
14 مايو 2024

ورفعت مجموعة أخرى من الطلبة في أثناء حفل التخرج لافتات في منصة تكريم الخريجين، تحمل عبارة "وقف إطلاق النار الآن" بغزة.

في المقابل، رفض طلاب آخرون مصافحة أساتذتهم خلال حصولهم على وثائق تخرّجهم، في احتجاج صامت على إنهاء مظاهراتهم في الحرم المركزي للجامعة بعنف الشرطة.

كانت إدارة جامعة كولومبيا قد ألغت مراسم التخرج في الحرم المركزي للجامعة بسبب الاحتجاجات الطلابية المتضامنة مع فلسطين.

وشهد عديد من حفلات التخرج في الجامعات الأمريكية مظاهر تضامن متنوعة مع القضية الفلسطينية، واحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تشهد جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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