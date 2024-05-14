سياسة
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غزة والسودان ترفعان عدد النازحين داخلياً إلى 76 مليوناً في نهاية 2023
دفعت الحروب في السودان وقطاع غزة وجمهورية الكونغو الديمقراطية عدد النازحين داخلياً إلى مستوى قياسي بلغ 75,9 مليون في نهاية عام 2023، صعوداً من 71,1 مليون في نهاية 2022، بحسب مركز رصد النزوح الداخلي.
غزة والسودان ترفعان عدد النازحين داخلياً إلى 76 مليوناً في نهاية 2023
حركة نزوح واسعة لآلاف الفلسطينيين من رفح إلى غربي قطاع غزة / صورة: AA
14 مايو 2024

وارتفع عدد النازحين داخلياً بنسبة 50% في السنوات الخمس الأخيرة بحسب ما ورد في التقرير السنوي للمنظمة غير الحكومية الذي صدر اليوم الثلاثاء في جنيف.

وخلافاً للاجئين الذين يغادرون خارج حدود البلاد، يُضطرّ النازحون داخلياً إلى الانتقال من مكان إلى آخر داخل البلد الذي يقيمون فيه.

وفي تقريره العالمي حول النزوح الداخلي، قال المركز إن 68,3 مليون شخص عبر العالم نزحوا بسبب النزاعات والعنف، و7,7 ملايين بسبب الكوارث.

وفي السنوات الخمس الأخيرة ارتفع عدد النازحين داخلياً جراء نزاعات 22,6 مليون مع زيادة كبيرة خصوصاً عامَي 2022 و2023.

ومع 9,1 مليون نازح داخلياً، يضمّ السودان أكبر عدد من النازحين في بلد واحد منذ بدء تدوين هذه البيانات في 2008 بحسب مركز الرصد.

ويقيم نحو نصف النازحين داخلياً في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وإلى جانب عدد النازحين، يرصد المركز عدد عمليات النزوح الداخلية، أي كل مرة يُضطرّ فيها نازح داخلي إلى الانتقال إلى مكان آخر داخل حدود بلده.

فأمر الإجلاء الصادر لبعض أحياء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة المهددة بهجوم بري إسرائيلي واسع النطاق، اضطرّ أشخاصاً إلى النزوح للمرة الخامسة أو السادسة بحسب الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وفي قطاع غزة بلغ عدد النازحين داخلياً حتى نهاية عام 2023 نحو 1,7 مليون مع 3,4 ملايين حركة نزوح جديدة.

وتسببت الحروب في السودان والأراضي الفلسطينية وجمهورية الكونغو الديمقراطية في نحو ثلثَي عدد النازحين داخلياً الجدد جراء الحروب في عام 2023.

والعام الماضي حصلت 46,9 مليون حركة نزوح داخلي قسرية لأفراد، 20,5 مليون منها جراء النزاعات والعنف و26,4 مليون جراء كوارث.

وطوال عام 2023 سُجّلَت ستة ملايين حركة نزوح قسري لأفراد جراء العنف في السودان، أي أكثر من السنوات الأربع عشرة الأخيرة مجتمعة.

وهذا ثاني أكبر عدد من حركات النزوح الداخلي القسري في سنة بعد 16,9 مليون سُجّلَت في أوكرانيا عام 2022.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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