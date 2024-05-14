سياسة
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تصاعُد الاحتجاجات الطلابية المناهضة لإسرائيل في الجامعات السويسرية
تستمر الاحتجاجات الطلابية الداعمة لفلسطين بجامعة جنيف السويسرية منذ 7 مايو/أيار الجاري, بمشاركة مئات الطلاب, حاملين أعلام فلسطين ومرددين هتافات مناهضة لإسرائيل.
تصاعُد الاحتجاجات الطلابية المناهضة لإسرائيل في الجامعات السويسرية
تصاعُد الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية في جامعة جنيف السويدية / صورة: AA
14 مايو 2024

وصعّد الطلاب في جامعة جنيف أمس (الاثنين)، من احتجاجاتهم حيث تجمع المئات من المؤيدين للطلاب المحتجين منذ أسبوع، ودعوا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقطع العلاقات مع الجامعات والمؤسسات الإسرائيلية.

من جانبها طالبت إدارة الجامعة المحتجين بإخلاء الحرم الجامعي وإنهاء الاحتجاج.

وإضافةً إلى جامعتي جنيف ولوزان، بدأت الاحتجاجات، أمس (الاثنين)، في جامعات بازل وبرن وفريبورغ ونوشاتيل، رداً على الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وفي 18 أبريل/نيسان بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب على غزة، اعتصاماً في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك الأمريكية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزوِّد إسرائيل بالأسلحة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة، خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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