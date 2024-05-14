وأفادت وزارة الصحة في غزة، في التقرير الإحصائي اليوم الثلاثاء، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ221 على القطاع.

وأشارت إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 82 شهيداً و234 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 35173 شهيداً و79061 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

شهداء مدنيون

في السياق، استُشهد 8 فلسطينيين وأُصيب العشرات، الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية من 3 طوابق كان يقطن فيها نحو 100 شخص، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن متحدث الدفاع المدني في غزة محمود بصل، أنه جرى "انتشال 8 شهداء وإنقاذ عشرات الإصابات جلّهم نساء وأطفال بعد استهداف طائرات حربية إسرائيلية بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق تعود لعائلة كراجة في مخيم النصيرات".

وقال بصل في تصريح للأناضول إن هناك عشرات المفقودين تحت أنقاض البناية المدمَّرة وأطقم الإنقاذ ما زالت تحاول انتشالهم.

وأشار إلى أن الدفاع المدني يقدِّر أنه كان يقطن في البناية نحو 100 شخص عندما تعرضت للقصف.

كما استُشهد وأُصيب عدد آخر من الفلسطينيين في حريق كبير اندلع في مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات جراء قصفها من طائرات حربية إسرائيلية، حسب مصادر طبية في مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي شمالي قطاع غزة، استُشهد فلسطينيان بينهم طفلة، وأُصيب عشرات آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في مخيم جباليا.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد طفلة ووقوع عدد من الإصابات جراء استهداف منزل لعائلة عبد الرحمن، إضافةً إلى استشهاد شاب في استهداف منزل لعائلة مسعود في جباليا، فيما أُصيب آخرون في غارات وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من المخيم.

في السياق، انتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة جثامين عدد من الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة الصفدي مكوناً من 3 طوابق في شارع يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة، وفق مصادر طبية في المستشفى المعمداني بالمدينة.

منع مزيد من "الفظائع"

على الصعيد الإنساني، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، إنه "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، وهناك حاجة إلى تحرك دولي لمنع وقوع مزيد من الفظائع".

وكتبت "هيومن رايتس ووتش" في منشور على حسابها عبر منصة إكس: "قُتل أحد موظفي الأمم المتحدة، وأُصيب آخر في أثناء توجههما إلى مستشفى في رفح، صباح الاثنين".

وأضافت المنظمة: "لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه في غزة".

كما طالبت المنظمة الأممية بتحرك دولي "لمنع وقوع مزيد من الفظائع" في غزة.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول نحو 114 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.