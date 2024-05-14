وشارك في مراسم التوقيع كل من وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد التركي للرغبي ناهد شاهين، ونظيره المصري حسام صاحب.

وتهدف مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين إلى تطوير رياضة الرغبي وتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين.

وتنصّ على إقامة دورات تدريبية للمدربين والحكام، وتنظيم مباريات ودية دولية بين الجانبين، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطب الرياضي، وإقامة معسكرات تدريبية.

وأثنى رئيس الاتحاد التركي ناهد شاهين، على جهود وزير الشباب والرياضة المصري في تذليل العقبات من أجل توقيع الاتفاقية.

من جانبه أعرب وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، عن سعادته بتوقيع المذكرة، مشيراً إلى أنها خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال رياضة الرغبي.

وأكّد صبحي حرص بلاده على تعميق العلاقات بين الجانبين في عديد من المجالات ومنها الرياضيّ.