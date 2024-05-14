سياسة
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مشروع "صفر نفايات" التركي يفوز بجائزة الجمعية البرلمانية المتوسطية
حاز مشروع "صفر نفايات" التركي، تحت رعاية أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، جائزة الجمعية البرلمانية المتوسطية، لمساهماته المهمة في رفع الوعي نحو الإنتاج والاستهلاك والحفاظ على البيئة عبر تقليل حجم النفايات غير القابلة لإعادة التدوير.
مشروع "صفر نفايات" التركي يفوز بجائزة الجمعية البرلمانية المتوسطية
حصل مشروع "صفر نفايات" تحت رعاية أمينة أردوغان على جائزة الجمعية البرلمانية المتوسطية / صورة: TRT Arabi
14 مايو 2024

وسيتسلم وزير البيئة والعمران والتغير المناخي، محمد أوزهاسكي، جائزة المشروع الذي أصبح علامة تجارية عالمية، نيابةً عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعقيلته أمينة أردوغان، في حفل خاص سيقام في براغا بالبرتغال، في 15 مايو/أيار الجاري.

كما سيتحدث الوزير أوزهاسكي، الذي سيلقي كلمة في حفل سيقام بقاعة مؤتمرات منتدى براغا، عن العمل المنجز بشأن قضايا مثل "صفر نفايات"، وأزمة المناخ، والحدائق الوطنية، والكربون التركي.

وتُمنح الجائزة كل عام للمشاريع التي تسهم في السلام والازدهار في المناطق الأورومتوسطية والخليج.

وأطلقت تركيا مشروع "صفر نفايات" عام 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية، والتعامل مع النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها حسب أصنافها من المنبع، بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 60% في 2030.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

جاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدم به 105 دول بشكل مشترك.

وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/آذار يوماً عالمياً لـ"صفر نفايات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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