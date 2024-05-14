وخلال كلمة افتتاحية بمنتدى قطر الاقتصادي، قال ألوزير القطري إن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل "في حالة جمود الآن"، مشيراً إلى أن تل أبيب "غير واضحة بشأن طريقة وقف الحرب".

وأرجأ محمد بن عبد الرحمن "جمود" المفاوضات بين حماس وإسرائيل إلى العملية العسكرية في رفح، قائلاً إنها "أخّرت مفاوضات الهدنة مع حماس.. وجهود الوساطة مستمرة رغم تعثرها".

كما أكد المسؤول القطري ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفاً أنه "يجب وضع حد للفظائع التي تُرتكب بحق الفلسطينيين".

والاثنين الماضي، أعلنت حماس قبولها مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، غير أن نتنياهو ادَّعى أن موقف الحركة يهدف إلى "نسف دخول قواتنا إلى رفح"، و"بعيد كل البعد عن متطلبات" تل أبيب الضرورية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلَّفت أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

واليوم الثلاثاء، انطلقت النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع "بلومبرغ" في العاصمة القطرية، الذي يعد محطة سنوية مهمة لمناقشة وضع الاقتصاد العالمي، وآفاق نموه، والتحديات التي تواجهه، وسبل التعامل معها.