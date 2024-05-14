وبدأت فرق مديرية فرع مكافحة الإرهاب التركية التابعة لقيادة الدرك في شانلي أورفا، بناءً على تعليمات من مكتب المدّعي العامّ في الولاية، العمل لكشف التنظيمات الإرهابية والقبض على أعضائها.

وحدّدَت العناوين التي يختبئ فيها المشتبه بهم في كل من ولايتَي شانلي أورفا وقونيا، حيث تبين أنهم أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي.

ووقفت الفرق الأمنية 44 شخصاً مشتبهاً به في العملية المتزامنة التي نفّذَتها في مناطق بشانلي أورفا وإسطنبول ومرسين وقونيا وسكاريا وبولو.

كما ضبطت فرق مديرية فرع مكافحة الإرهاب 10 موادّ رقمية في أثناء تفتيش العناوين.

وبعد الفحوصات الطبية، حُوّل المشتبَه بهم إلى قسم الشرطة الإقليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي عملية أخرى قُبض على 8 مشتبه بهم في شانلي أورفا وإسطنبول ومرسين وقونيا وسكاريا وبولو.

وقبل أيام وقفت سلطات الأمن التركية 8 أشخاص للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي في عملية بولاية إسطنبول شمال غربيّ البلاد.