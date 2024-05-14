وذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة تخطط لزيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصينية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، اليوم (الثلاثاء)، إن "الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، وهو انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

يأتي القرار الأمريكي المتوقَّع الإعلان عنه، نتيجة لمراجعة آثار الرسوم المفروضة، التي بدأها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بفرضه عام 2018 رسوماً على سلع من الصين بلغت قيمتها 300 مليار دولار.

وتوقعت التقارير أن تزيد الرسوم على المركبات الكهربائية 4 مرات تقريباً بموجب القرار الأمريكي الجديد.

بوتين يزور بكين

وفي خضمّ الحرب التجارية المحتدة بين البلدين، أعلنت روسيا الشريك الاستراتيجي للصين، أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم زيارة بكين، لمناقشة عدة قضايا من بينها تطوير الشراكة والتعاون بينهما.

وقال الكرملين في بيان: "تلبيةً لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيجري فلاديمير بوتين زيارة دولة للصين يومي 16 و17 مايو/أيار الجاري"، مضيفاً أنها "أول رحلة خارجية له بعد توليه منصبه".

ووفق ما جاء في البيان، سيناقش بوتين وشي بالتفصيل "مجموعة واسعة من قضايا الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي وسيحددان المجالات الرئيسية التي تستلزم مزيداً من تطوير التعاون العملي الروسي-الصيني، وسيتبادلان وجهات النظر بالتفصيل حول القضايا الدولية والإقليمية الأكثر إلحاحاً".