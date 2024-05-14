وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت، اليوم (الثلاثاء)، قرى وبلدات يعبد وعرابة وجلبون وكفيرت والعرقة واليامون وزبوبا وتعنك بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

وفي الخليل جنوبي الضفة، قال رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم (الثلاثاء)، إن "مستعمري مستعمرة (متسبي يائير) المقامة على أراضي المواطنين في مسافر يطا (جنوب الخليل)، أطلقوا ماشيتهم في 40 دونماً مزروعة بالمحاصيل الشتوية الموسمية (قمح وشعير وكرسنة)، مما تسبب بإتلافها".

وكان المزارعون في المنطقة يستعدون لبدء موسم الحصاد، وفق ما أفاد به ربعي.

"أمر مروّع"

في سياق متصل، أدان نائب متحدث الأمم المتحدة فرحان حق، هجوم المستوطنين على قافلة مساعدات في الضفة الغربية متجهة إلى قطاع غزة.

وقال حق: "هذا سلوك مروِّع"، مبيناً أنه وفقاً للأمم المتحدة فإن المستوطنات غير قانونية والمنظمة الأممية تعارضها.

ومساء الاثنين، هاجم مستوطنون إسرائيليون 9 شاحنات مساعدات كانت في طريقها إلى غزة، ونهبوها وأعطبوها وأضرموا النيران في واحدة على الأقل قرب مدينة الخليل.

بموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، مخلفاً 491 شهيداً ونحو 4 آلاف و950 جريحاً، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.