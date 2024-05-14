سياسة
2 دقيقة قراءة
الضفة.. الاحتلال يكثف اقتحامه لجنين ومستوطنون يُتلفون محاصيل زراعية بالخليل
تتواصل اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على مدن وبلدات الضفة الغربية، وسط تجاهل واسع لجميع التحذيرات الأممية والدولية.
الضفة.. الاحتلال يكثف اقتحامه لجنين ومستوطنون يُتلفون محاصيل زراعية بالخليل
مستوطنون يُتلفون محاصيل زراعية في قرية خلة الضبع ببلدة يطا جنوبي الخليل (المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية) / Others
14 مايو 2024

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت، اليوم (الثلاثاء)، قرى وبلدات يعبد وعرابة وجلبون وكفيرت والعرقة واليامون وزبوبا وتعنك بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

وفي الخليل جنوبي الضفة، قال رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم (الثلاثاء)، إن "مستعمري مستعمرة (متسبي يائير) المقامة على أراضي المواطنين في مسافر يطا (جنوب الخليل)، أطلقوا ماشيتهم في 40 دونماً مزروعة بالمحاصيل الشتوية الموسمية (قمح وشعير وكرسنة)، مما تسبب بإتلافها".

وكان المزارعون في المنطقة يستعدون لبدء موسم الحصاد، وفق ما أفاد به ربعي.

"أمر مروّع"

في سياق متصل، أدان نائب متحدث الأمم المتحدة فرحان حق، هجوم المستوطنين على قافلة مساعدات في الضفة الغربية متجهة إلى قطاع غزة.

وقال حق: "هذا سلوك مروِّع"، مبيناً أنه وفقاً للأمم المتحدة فإن المستوطنات غير قانونية والمنظمة الأممية تعارضها.

ومساء الاثنين، هاجم مستوطنون إسرائيليون 9 شاحنات مساعدات كانت في طريقها إلى غزة، ونهبوها وأعطبوها وأضرموا النيران في واحدة على الأقل قرب مدينة الخليل.

بموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، مخلفاً 491 شهيداً ونحو 4 آلاف و950 جريحاً، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us