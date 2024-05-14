ووفق ما جاء في المرسوم، عيّن بوتين سكرتير مجلس الأمن الروسي السابق نيقولاي باتروشيف، نائباً له.

كما عيّن بوتين أيضاً، حاكم مقاطعة تولا السابق، أليكسي ديومين، مساعداً له.

واحتفظ كلٌّ من ديمتري بيسكوف بمنصبه متحدثاً للكرملين، وأنطون فاينو رئيساً للمكتب الرئاسي.

ومن المقرر أن يُعرض اليوم (الثلاثاء)، المرشحون لتولي حقائب وزارية في حكومة ميخائيل ميشوستين، على مجلس الدوما الروسي.

كان بوتين قد وقّع مرسوماً بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيساً لوزراء روسيا الاتحادية.

وسيعيّن الرئيس الروسي وزراء الخارجية، والدفاع، والعدالة والطوارئ والداخلية بشكل مباشر عبر التشاور من مجلس الاتحاد (الغرفة العليا في البرلمان الروسي)، دون الحاجة إلى موافقة مجلس الدوما.

وفي 7 مايو/أيار الجاري، أُقيمت مراسم تنصيب بوتين رئيساً للبلاد، لـ6 سنوات مقبلة، حتى عام 2030، بعد فوزه في انتخابات رئاسية أُجريت خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس/آذار الماضي.