جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فيدان مع وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ، في العاصمة أنقرة.

وقال فيدان إن قتل إسرائيل آلاف الأبرياء الفلسطينيين بشكل ممنهج وتهجيرها الملايين فعل من أفعال الإبادة الجماعية.

وأوضح: "كما هو خطأ قتل اليهود الأبرياء في معسكرات الاعتقال، فهو خطأ أيضاً قتل الأطفال الفلسطينيين الأبرياء بقصفهم وهم في أسرَّتهم اليوم".

وأشار إلى أن "التاريخ البشري حافل بالأخطاء التي تسببت بالمعاناة، واليوم إسرائيل تضيف خطأ جديداً بتصرفاتها في غزة".

واستدرك: "لكن النقطة التي نريد تأكيدها أن ما حدث بالأمس هو خطأ مماثل لما يحدث اليوم (في غزة)".

وأضاف وزير الخارجية التركي أنه يجب على المجتمع الدولي التعاون في أقرب وقت لوقف هذه المشكلة التي أصبحت مشكلة أمنية في العصر الحالي.

عقلية توسعية

وتابع: "لا يبدو من الممكن لهذه العقلية العنصرية التوسعية التي تحكم إسرائيل أن تسهم في السلام والهدوء الإقليميين".

وقال فيدان: "تركيا أكدت منذ البداية أنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويجب أن يكون التركيز على حل الدولتين".

وأشار إلى أن بلاده اتخذت خطوات ملموسة ضد إسرائيل، وأنهت التجارة معها، وقررت التدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وأكد أن تركيا من خلال مبدئها أدانت مقتل المدنيين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن قتل إسرائيل الممنهج لآلاف الفلسطينيين الأبرياء وتشريد الملايين يُعدّان "جريمة بحق الإنسانية" و"إبادة جماعية".

احتلال رفح عطل الجهود الدبلوماسية

وفيما يتعلق بحركة حماس، أوضح فيدان أنها وافقت على وقف إطلاق النار، إلا أن تحرك إسرائيل لاحتلال رفح أدى مرة أخرى لتعطيل الجهود الدبلوماسية.

واستطرد: "لا يمكن وصف حركة المقاومة التي تحارب الاحتلال وتحمي أرضها، كمنظمة إرهابية. حماس حركة مقاومة وليست حركة إرهابية".

وأوضح أنه في حال كانت لديها دولتها وأرضها وسيادتها ولم تتخلَّ عن السلاح عندها يجري الجلوس والنظر في ذلك. وتابع: "لكننا اليوم أمام مقاومة مسلحة تريد الدفاع عن أراضيها".

كما ذكر وزير الخارجية التركي أن الاحتلال مستمر يومياً في سرقة أراضي الفلسطينيين باسم المستوطنين، وأن المجتمع الدولي لم يفعل شيئاً لوقف ذلك.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".