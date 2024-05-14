سياسة
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بعد إقالة شويغو.. اعتقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الروسية بتهمة الرشوة
كشفت وكالة الأنباء الروسية (تاس)، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع، مكلّف إدارة الموارد البشرية بتهم تلقيه "رشوة واسعة النطاق".
بعد إقالة شويغو.. اعتقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الروسية بتهمة الرشوة
اعتقال رئيس الإدارة العامة للكوادر في وزارة الدفاع الروسية، الفريق يوري كوزنيتسوف. / صورة: وكالة الأنباء الروسية
14 مايو 2024

وأفادت الوكالة نقلاً عن مصادر أمنية قولها إنه اعتُقل رئيس الإدارة العامة للكوادر في وزارة الدفاع الروسية، الفريق يوري كوزنيتسوف.

وأضافت المصادر أن المسؤول يشتبه بارتكابه جريمة، وأن القضية تحقق فيها الإدارة العامة للتحقيقات العسكرية في لجنة التحقيقات الروسية.

من جهتها، قالت لجنة التحقيق التي تحقق في الجرائم الكبرى إن الفريق كوزنيتسوف، وضع رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بتهم "رشوة واسعة النطاق".

وأوضحت اللجنة أنه ما بين عامي 2021 و2023، بصفته رئيساً للمديرية الثامنة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، تلقى كوزنيتسوف رشوة من مؤسسات تجارية مقابل القيام بأعمال غير محددة لمصلحتهم.

وأشارت إلى أنه جرى اكتشاف ومصادرة أكثر من 100 مليون روبل (1.09 مليون دولار) من العملات الروسية والأجنبية والعملات الذهبية والساعات القابلة للتحصيل والأشياء الفاخرة خلال عمليات تفتيش في مقر إقامة كوزنيتسوف.

ويأتي اعتقال كوزنيتسوف بعد فترة وجيزة من إقالة وزير الدفاع سيرغي شويغو بشكل مفاجئ بعدما شغل هذا المنصب منذ عام 2012.

كما يأتي اعتقال كوزنيتسوف بعد فترة وجيزة من اعتقال تيمور إيفانوف نائب وزير الدفاع الروسي، المسؤول عن بناء المنشآت العسكرية، نهاية أبريل/نيسان الماضي بتهمة الفساد و"قبول رشوة".

ومنذ التسعينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين واجه الجيش الروسي فضائح فساد عديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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