وتشير بيانات جيش الاحتلال التي نشرها عبر موقعه الإلكتروني إلى ارتفاع عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3 آلاف و456، بعد أن كان العدد المعلن حتى أمس الاثنين 3 آلاف و434.

ووفق معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن 15 من الجنود الجرحى أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما يرفع الإجمالي بتلك المعارك إلى 1689 من 1674.

بينما يُرجح أن يكون الجرحى الـ7 الآخرون أصيبوا في مواجهات قرب حدود لبنان الجنوبية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفاً متبادلاً ومتقطعاً بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ووفقاً لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا يزال 270 جندياً يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 33 بحالة خطيرة و178 بحالة متوسطة و59 بحالة طفيفة.

وإجمالاً، قتل 620 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 272 بالمعارك البرية في القطاع، وفق معطيات الجيش.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمّرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".