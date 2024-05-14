وقالت OpenAI إن تحديث GPT-4 يعمل بشكل أسرع من الإصدارات السابقة ويمكنه التفكير عبر النصوص والصوت والفيديو في الوقت الفعلي، مشيرة إلى أنه سيكون متاحاً للمستخدمين، بما في ذلك الذين يستخدمون الإصدار المجاني.

وأوضحت أن آخر تحديث لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها يحاكي الإيقاعات البشرية في استجاباته اللفظية، ويمكنه محاولة اكتشاف الحالة المزاجية للناس، مضيفة أن نموذج OpenAI الجديد يمكن أن يعمل مترجماً، حتى في الوضع الصوتي.

وكشفت رئيسة التكنولوجيا، ميرا موراتي، خلال عرض توضيحي، أن النموذج الجديد GPT-4o يسمح لـChatGPT بالتعامل مع 50 لغة مختلفة مع تحسين السرعة والجودة.

وأكدت موراتي، أن النموذج الجديد سيكون متاحاً أيضاً عبر واجهة برمجة تطبيقات OpenAI، ما يتيح للمطورين البدء في إنشاء التطبيقات باستخدام النموذج الجديد اليوم، مضيفة أن GPT-4o أسرع بمرتين من GPT-4 Turbo ونصف تكلفته.

وجاءت تحديثات OpenAI قبل يوم واحد من مؤتمر Google السنوي، إذ من المتوقع أن تكشف Google عن تحديثات نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها Gemini.

وOpenAI شركة مدعومة من مايكروسوفت، وقدرت قيمتها بأكثر من 80 مليار دولار من المستثمرين. وتتعرض الشركة، التي تأسست عام 2015، لضغوط للبقاء على قمة سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.