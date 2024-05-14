سياسة
3 دقيقة قراءة
"أولها وقف العدوان".. حماس: لن يرى الأسرى النور حتى يلتزم الاحتلال شروطنا
أكد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، الثلاثاء، أنه "لا معنى" لعقد أي اتفاق مع إسرائيل ما لم تلتزم الأخيرة وقف إطلاق النار على قطاع غزة، مشدداً على أن "أسرى الاحتلال لن يروا النور حتى يلتزم شروطَ المقاومة".
"أولها وقف العدوان".. حماس: لن يرى الأسرى النور حتى يلتزم الاحتلال شروطنا
أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة يواصلون تظاهراتهم / صورة: AA
14 مايو 2024

جاءت تصريحات أبو زهري خلال مؤتمر صحفي عقده عدد من قادة الفصائل الفلسطينية في العاصمة تونس، التي يزورونها منذ الجمعة.

وأكد أبو زهري أن "أسرى الاحتلال سيبقون لدى المقاومة، ولن يروا النور حتى يلتزم الاحتلال شروط المقاومة، وفي ذروتها وقف العدوان على غزة، ودفع الاستحقاقات، التي من بينها بالتأكيد الأسرى الفلسطينيين الذين نطالب بالإفراج عنهم، وبالمعايير التي نحددها".

وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 71 منهم في غارات جوية عشوائية شنها الاحتلال على مناطق متفرقة بالقطاع.

وأشار أبو زهري إلى أن "الاحتلال هو الذي يعطّل ويعرقل التوصل إلى اتفاق، وقد تابع العالم جميعاً كيف أن المقاومة قبلت بالورقة التي قدمها الوسطاء (... ) بينما لم يقبل الاحتلال بها، وحاول تفجير الوضع عبر الهجوم على مدينة رفح"، جنوبي قطاع غزة.

وشدد على أن الهجوم على رفح "لن يدفع الفصائل إلى الاستسلام، فنحن محصنون ضد الضغوط، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعيد تقييم مواقفها".

وخلال شهر مايو/أيار الجاري، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة، بما شمل إطلاق عملية عسكرية في رفح، في 6 مايو/أيار، والسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفع البري، في 7 مايو/أيار، ومنع دخول المساعدات الإغاثية من خلاله.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي رغم إعلان حماس، في 6 مايو/أيار، قبولها بالمقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، فيما رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ورداً على ما اعتبرته حماس "تهرباً" من نتنياهو من التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، أعلنت في 10 مايو/أيار عن بدء مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية من أجل "إعادة النظر في استراتيجية التفاوض".

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us