سياسة
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فيدان: قتل إسرائيل الممنهج للفلسطينيين "إبادة جماعية" وجريمة بحق الإنسانية
وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قتل إسرائيل آلاف الأبرياء الفلسطينيين بشكل ممنهج وتهجيرها الملايين بأنه من أفعال الإبادة الجماعية".
فيدان: قتل إسرائيل الممنهج للفلسطينيين "إبادة جماعية" وجريمة بحق الإنسانية
وزير الخارجية التركي يدين قتل إسرائيل الممنهج للفلسطينيين / صورة: AA
14 مايو 2024

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عقده مع وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ في العاصمة أنقرة.

وقال فيدان: "كما هو خطأ قتل اليهود الأبرياء بمعسكرات الاعتقال، فهو خطأ أيضاً قتل الأطفال الفلسطينيين الأبرياء بقصفهم وهم في أسرّتهم اليوم".

وذكر أن الاحتلال مستمر يومياً في سرقة أراضي الفلسطينيين باسم المستوطنين، وأن المجتمع الدولي لم يفعل شيئاً لوقف ذلك.

وشدّد على أن تركيا من خلال مبدئها أدانت مقتل المدنيين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن قيام إسرائيل بالقتل الممنهج لآلاف الفلسطينيين الأبرياء وتشريد الملايين يعد "جريمة بحق الإنسانية" و"إبادة جماعية".

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده تتفهم الموقف الذي اتخذته ألمانيا والنمسا وبعض الدول الأوروبية حيال الأحداث التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية.

واستدرك: "لكن النقطة التي نريد تأكيدها أن ما حدث بالأمس هو خطأ مماثل لما يحدث اليوم في غزة".

وشدّد فيدان على ضرورة زيادة الضغط الدولي المشروع على إسرائيل، "وإلا فسنرى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرفة تتحول إلى مشكلة أمنية كبرى للمنطقة ومستقبل الشعب الإسرائيلي والعالم".

ودعا المجتمع الدولي للتعاون في أقرب وقت لوقف هذه المشكلة التي أصبحت مشكلة أمنية في العصر الحالي.

وذكر أن "التاريخ البشري حافل بالأخطاء التي تسبّبت بالمعاناة، واليوم إسرائيل تضيف خطأ جديداً بتصرفها في غزة".

احتلال رفح يعطل الجهود الدبلوماسية

وأوضح أن حركة حماس قالت "نعم" لوقف إطلاق النار، إلا أن تحرك إسرائيل لاحتلال رفح أدى مرة أخرى لتعطيل الجهود الدبلوماسية.

وأضاف: "لا يبدو من الممكن لهذه العقلية العنصرية التوسعية التي تحكم إسرائيل أن تساهم في السلام والهدوء الإقليميين".

وتابع: "تركيا أكدت منذ البداية أنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويجب أن يكون التركيز على حل الدولتين".

وذكر كذلك أن بلاده اتخذت خطوات ملموسة ضد إسرائيل، وانهت التجارة معها، وقررت التدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وفيما يتعلق بحركة حماس، قال فيدان: "لا يمكن وصف حركة المقاومة التي تحارب الاحتلال وتحمي أرضها، بأنها منظمة إرهابية. حماس حركة مقاومة، وليست حركة إرهابية".

وأضاف أنه في حال كانت لديها دولتها وأرضها وسيادتها ولم تتخلّ عن السلاح عندها يجري الجلوس والنظر في ذلك.

وتابع: "لكننا اليوم أمام مقاومة مسلحة تريد الدفاع عن أراضيها".

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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