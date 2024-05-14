في أحدث خطوة للبقاء في صدارة السباق للهيمنة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، قدّمت شركة "OpenAI" (أوبن إيه آي) نموذجاً متطوراً من تطبيق دردشة الذكاء الاصطناعي "chat GPT" قادراً على فهم وفك شفرات النصوص، والمدخلات الصوتية، والصور، والتفاعل معها عبر الكتابة، أو الصوت، أو حتى إنشاء صور جديدة ومحاكاة الحالة المزاجية.

وأعلنت الشركة مساء أمس الاثنين أن النموذج الجديد الذي سيحمل اسم "GPT-4o" حيث يرمز الحرف "o" إلى "omni"، في إشارة إلى قدرة النموذج على التعامل مع النص والكلام والفيديو. ومن المقرر أن يجري طرح GPT-4o عبر منتجات الشركة المطورة والموجهة إلى المستهلكين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

و"chat GPT" هو تطبيق ذكاء اصطناعي متخصص في المحادثة والإجابة على الأسئلة المختلفة. قدمته شركة "OpenAI" لمحاكاة المحادثات البشرية عبر تقنيات حديثة ومتطورة.

"خطوة متقدمة"

وكشفت رئيسة قسم التكنولوجيا في OpenAI، ميرا موراتي، النقاب عن النموذج الجديد "GPT-4o" أمام حشد غفير في مكاتب الشركة، واصفةً إياه بـ"خطوة متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي"

وقالت إن النموذج الجديد سيوفر السرعة والدقة للمستخدمين بشكل مجاني، إذ كانت النسخة السابقة مخصصة للعملاء المدفوعين، مضيفة: "نحن ننظر إلى مستقبل التفاعل بيننا وبين الآلات، نعتقد أن GPT-4o يغير هذا النموذج حقاً".

ويتميّز النموذج الجديد أيضاً بقدرته على محاكاة الإيقاعات البشرية الطبيعية في استجاباته اللفظية، ويمتلك القدرة على تحليل مشاعر المُستخدم وتكييف ردوده بناءً عليها.

ويستحضر هذا النموذج صورة مماثلة لفيلم سبايك جونز "Her" (هي) لعام 2013، إذ يقع بطل الفيلم، الشخصية الرئيسية (البشرية)، في حب مساعِدته التي تعمل عبر الذكاء الاصطناعي.

أما الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان، الذي لم يكن من بين مقدمي العرض في الحدث، فقد نشر كلمة "Her" على موقع "إكس" وذلك بالإشارة إلى الفيلم المستوحى منه.

وكتب في منشور على مدونته: "يبدو الأمر وكأنه ذكاء اصطناعي مثل الموجود في الأفلام. لم أشعر قط بأن التحدث إلى جهاز كمبيوتر أمر طبيعي، أما الآن فقد أصبح كذلك".

وخلال العرض التوضيحي مع رئيسة قسم التكنولوجيا ميرا موراتي ومسؤولين تنفيذيين آخرين، تحدث الروبوت الذكي مضفياً مشاعر حزينة درامية إلى صوته بناءً على طلب المستخدمين.

ووفق ما نقلته وكالة "فرانس برس"، أذهل نموذج "تشات جي بي تي" الحضور في عرض مباشر بالفيديو، إذ أظهر قدرات متقدمة تتجاوز مجرد الدردشة.

وتمكن من قراءة مشاعر المستخدمين على وجوههم من خلال كاميرا الهاتف الذكي، وقدم لهم توجيهات مُفصّلة خلال تمارين التنفس، وسرد قصة مُشوقة، وساعدهم في حل مسألة رياضية.

وحاول النموذج أيضاً استنتاج الحالة العاطفية للشخص من خلال مشاهدة مقطع فيديو ذاتي لوجهه (حيث قرر أنه سعيد لأنه يبتسم) وترجم بين الإنجليزية والإيطالية لإظهار كيفية مساعدة الأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة على إجراء محادثة.

تحسينات على مستوى الاستخدام اليومي

وعلى الرغم من أن البعض سيجدون النموذج الجديد جذاباً لهذه الميزات التي تحاكي البشر، تقول OpenAI: "إنه يعمل بشكل أسرع من الإصدارات السابقة ويمكنه الاستدلال على المعلومات عبر النص والصوت والفيديو، ويعالج المعلومات بقدرات أفضل".

ومن بين التحديثات التي كشفت عنها OpenAI لـGPT-4o قدرته على تحسين جودة وسرعة استخدامه في اللغات العالمية، إذ يتيح النموذج الجديد التعامل مع 50 لغة مختلفة بسرعة وجودة أفضل. بالإضافة إلى القدرة على تحميل الصور والمستندات الصوتية والنصية ليحللها النموذج. وقالت الشركة إنها ستطرح الميزات تدريجياً لضمان استخدامها بأمان.

وساعد النموذج أيضاً في شرح خطوات حل معادلة رياضية بسيطة، دون أن يقدم الإجابة مباشرةً في البداية، كما قدم المساعدة في حل مشكلة برمجة برمجيات أكثر تعقيداً ظهرت على شاشة الكمبيوتر.

احتدام في المنافسة

ووفق وكالة "رويترز"، تواجه "OpenAI" منافسة متزايدة وضغوطاً لتوسيع قاعدة مستخدمي ChatGPT، الذي سبق أن أذهل العالم بقدرته على إنتاج محتوى مكتوب يشبه المحتوى البشري وكتابة أكواد برمجية عالية الجودة.

من جهته، صرح المحلل في مؤسسة Gartner للأبحاث، تشيراج ديكات، بأن التحديث الذي استمر أقل من 30 دقيقة أعطى انطباعاً بأن OpenAI تلحق بركب منافسيها بشكل أكبر.

وقال ديكات: "بدا العديد من العروض التوضيحية والقدرات التي عرضتها OpenAI مألوفاً لأننا رأينا إصدارات متقدمة من هذه العروض التي عرضتها Google في إطلاق Gemini 1.5 Pro الخاص بها".

وتابع: "بينما كانت شركة OpenAI تتمتع بميزة الريادة في العام الماضي مع ChatGPT و GPT3 مقارنة بنظيراتها، وبخاصة Google، فإننا نرى الآن ظهور فجوات في القدرات".

ويشهد مجال الذكاء الصناعي حالياً سباقاً محموماً بين كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، حيث تسعى كل شركة إلى الريادة في هذا المجال الواعد.

وتُعدّ Google و OpenAI و Microsoft من أبرز الشركات المنافسة في هذا المجال، حيث تُطلق كل شركة باستمرار تحديثات جديدة لمنتجاتها من نماذج الذكاء الاصطناعي.

وبالتزامن مع إطلاق OpenAI لنموذجها الجديد من ChatGPT، تُحضّر Google لعرض تحديثات لنموذجها Gemini خلال مؤتمر المطورين I/O المقرر عقده في 16 مايو/أيار 2024، حيث من المتوقع أن تكشف النقاب عن تحديثات لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها الذي يُدعى Gemini.

وتشير توقعات خبراء التكنولوجيا إلى أن المنافسة في مجال الذكاء الصناعي ستزداد شدةً في السنوات القادمة، مع دخول المزيد من الشركات إلى هذا المجال.