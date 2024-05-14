وأفادت هيومن رايتس ووتش، في بيان، بأن الأحداث الثمانية كشفت عن: "عيوب جوهرية فيما يُسمى نظام عدم الاشتباك الذي يُفترض أن يحمي العاملين في المجال الإنساني ويسمح لهم بتوزيع المساعدات الإنسانية الحيوية في غزة".

وأوضحت أن المنظمات المستهدفة "قدمت إحداثياتها وتفاصيل الاتصال بها إلى السلطات الإسرائيلية، من أجل ضمان حمايتها" مشيرة إلى أن "السلطات الإسرائيلية لم تحذر أياً منها مسبقاً" قبل إطلاق النار عليها.

ووفق المنظمة فقد استُشهد ما لا يقل عن 15 من العاملين في المجال الإنساني أو مرافقيهم وأصيب 16 آخرون في هذه الأحداث الثمانية، التي أكدت أن "هذا النمط يثير تساؤلات جِدية حول التزام إسرائيل وقدرتها على الامتثال للقانون الإنساني الدولي الذي تستند إليه دول مثل المملكة المتحدة، لمواصلة السماح بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل".

وأحصت الأمم المتحدة استشهاد أكثر من 250 من العاملين في مجال الإغاثة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول بينهم 188 موظفاً في وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، قُتل سبعة موظفين أجانب وفلسطينيين في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" غير الحكومية في غارة استهدفت سياراتهم في قطاع غزة، اتهمت المنظمة جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا الحدث ليس "خطأ معزولاً"، متحدثة عن سبع "هجمات" أخرى ضد قوافل ومباني الأونروا ومنظمة أطباء بلا حدود ومباني منظمات غير حكومية أخرى.

وتعرضت مركبة تابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، لإطلاق نار لم يحدد مصدره بعد، ما أسفر عن مقتل موظف دولي، فيما أكدت الأمم المتحدة أن إحداثيات مسار السيارة سُلمت إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".