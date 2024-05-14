سياسة
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واشنطن تطالب بالتحقيق في مقتل موظف أممي بغزة.. وغوتيريش يدعو لفتح معبر رفح
طالبت الولايات المتحدة بإجراء تحقيق كامل في هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على سيارة تابعة للأمم المتحدة في رفح جنوبي قطاع غزة، أسفر عن مقتل موظف أجنبي وإصابة أخرى.
واشنطن تطالب بالتحقيق في مقتل موظف أممي بغزة.. وغوتيريش يدعو لفتح معبر رفح
مقتل موظف أممي باستهداف إسرائيلي في غزة / صورة: AA
14 مايو 2024

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، بأن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الهجوم المُبلغ عنه على مركبة تابعة للأمم المتحدة في غزة، والذي أدى إلى مقتل أحد العاملين في المجال الإنساني وإصابة أخرى".

وأضاف: "يجب حماية العاملين في المجال الإنساني في أثناء تنفيذهم عملهم المنقذ للحياة"، مشيراً إلى أن بلاده تنضم "إلى الدعوات لإجراء تحقيق كامل في هذا الحادث".

ومن جانبه، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أمس الاثنين، عن حزنه البالغ لمقتل الموظف وإصابة أخرى في الهجوم على السيارة الأممية، ودعا إلى إجراء تحقيق كامل.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إن الأمين العام شعر بحزن عميق عندما علم بمقتل أحد موظفي إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة وإصابة موظفة إثر استهداف إسرائيلي لسيارتهما التابعة للأمم المتحدة في أثناء توجههما إلى المستشفى الأوروبي في رفح.

والاثنين، أفادت مصادر طبية بمستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بوصول جثمان سائق أجنبي ومواطنة أجنبية مصابة، يعملان في منظمة الصحة العالمية بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارتهما شرق رفح.

وزعم جيش الاحتلال، الثلاثاء، أن السيارة الأممية التي قتل فيها موظف أجنبي أمس بإطلاق نار بمدينة رفح جنوب قطاع غزة "أصيبت بمنطقة قتال نشطة".

"يشعر بالفزع"

وفي السياق، دعا غوتيريش، الثلاثاء، إلى إعادة فتح معبر رفح "فوراً"، عقب إغلاقه قبل أيام من قبل القوات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في تصريحات صحفية، إن "الأمين العام يشعر بالفزع إزاء تصعيد النشاط العسكري في رفح وما حولها من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية".

وأوضح أن تلك التطورات في رفح "تؤدي إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وتفاقم الوضع المتردي بالفعل" مؤكداً أن غوتيريش يدعو إلى "إعادة فتح معبر رفح على الفور"، وضرورة أن يكون هناك "وصول إنساني دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي بدأها في 5 مايو/أيار الجاري، متجاهلاً تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم جيش الاحتلال إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقاً غارات أسفرت عن شهداء وجرحى.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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