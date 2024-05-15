وأفادت كتائب القسام وسرايا القدس بأنهما تخوضان "اشتباكات ضارية" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في 3 محاور هي شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، وشرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، وحي الزيتون بمدينة غزة.

وفي محور شرقي رفح، أعلنت كتائب القسام استهداف "3 دبابات ميركافه، وناقلتي جنود، وجرافة عسكرية من نوع D9، عبر قذائف الياسين 105 وعبوات ناسفة".

وأكّدت أنها "تدك قوات العدو داخل معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون"، مشيرة إلى أن مقاتليها تمكنوا من "تفجير منزل بشارع جورج تم تفخيخه مسبقًا في قوة صهيونية خاصة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح"، كما لفتت إلى أنهم تمكنوا من "تفجير عين نفق بمحيط محطة القدس" حيث تمركزت "قوة هندسة صهيونية" وأوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح.

من جهتها قالت سرايا القدس إنها في هذا المحور قصفت بـ"قذائف الهاون من العيار الثقيل حشوداً عسكرية وآليات متوغلة للعدو في محيط معبر رفح، والمقبرة الشرقية بحي السلام، ومحيط مسجد ابن تيمة بحي البرازيل".

وفي محور شرقي مخيم جباليا، قالت كتائب القسام إنها "استهدفت بـ"قذائف الياسين 105 وعبوات شواظ الناسفة 8 دبابات للعدو من نوع ميركافه، إضافة إلى جرافتين من نوع دي9، وناقلة جند"، وأضافت أنها قنصت "جندياً وأصابته مباشرةً"، مشيرة إلى أنها تمكنت من "الاستيلاء على طائرة مسيّرة كانت تقوم بمهمة استخباراتية غرب مخيم جباليا".

أما سرايا القدس فقالت إنها "استهدفت في هذا المحور بقذائف تاندوم وعبوات ناسفة من نوع برق دبابتين ميركفاه وجرافة من نوع D9"، لافتةً إلى أنها تمكنت من "قنص جندي يتحصن بأحد المباني خلف مدارس أبو زيتون".

وتابعت بأنها خاضت "اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف التاندوم مع وحدة خاصة للعدو تحصنت داخل شقة سكنية بمعسكر جباليا وأوقعتهم بين قتيل وجريح"، مشيرةً كذلك إلى أنها استهدفت بـ"قنابل مقذوفة من نوع برق المضادة للأفراد قوة للعدو تحصنت داخل شقة سكنية في شارع أبو العيش".

وفي محور حي الزيتون، قالت كتائب القسام إنها وبالاشتراك مع سرايا القدس "استهدفتا بقذيفتين مضادتين للدروع دبابة للعدو من نوع ميركافه قرب مفترق شعفوط"، فيما قالت سرايا القدس إنها في هذا المحور "خاضت اشتباكات مع قوة خاصة للعدو جرى استدراجها بأحد المنازل على شارع صلاح الدين".

وفي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، قالت سرايا القدس إنها "أسقطت طائرة بدون طيار من نوع إيفو ماكس وسيطرت عليها".

من جانبه، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عبر منصة "إكس"، بإصابة 4 من جنوده بجروح "خطيرة" خلال المعارك في غزة، أمس الثلاثاء، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن 9 جنود آخرين أصيبوا بجروح تراوحت بين "طفيفة" و"متوسطة" ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 13.

وأعلنت إسرائيل حتى الثلاثاء، مقتل 620 من عسكرييها وإصابة 3456 منذ بدء الحرب على غزة التي دخلت شهرها الثامن، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 114 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.