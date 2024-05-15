سياسة
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بعدما هدّد بحجب السلاح.. بايدن يطلب من الكونغرس إقرار صفقة لإسرائيل
أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس، أمس الثلاثاء، عن حزمة أسلحة جديدة مخصصة لإسرائيل بقيمة مليار دولار، بعد أسبوع من تهديد واشنطن بحجب بعض الأسلحة عن تل أبيب بسبب مخاوف من هجوم على رفح.
بعدما هدّد بحجب السلاح.. بايدن يطلب من الكونغرس إقرار صفقة لإسرائيل
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / Photo: Getty Images
15 مايو 2024

وقال مسؤول أمريكي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الإدارة أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بشأن حزمة الأسلحة التي تحتاج إلى تصديق، في حين أفاد أحد المساعدين في الكونغرس أن الأسلحة التي جرى شراؤها من صانعي أسلحة أمريكيين تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.

وحزمة الأسلحة هذه جزء من مساعدة عسكرية بقيمة 95 مليار دولار، وافق عليها الكونغرس مؤخراً لدعم الدفاع عن أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

لكن الإعلان عن الحزمة يأتي بعد أسبوع من تحذير بايدن من أنه قد يحجب قنابل وقذائف مدفعية عن إسرائيل في حال مضى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدماً بتحدي التحذيرات الأمريكية وشنَّ هجوماً على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني بعد نصف عام من الحرب.

كما أكدت إدارة بايدن الأسبوع الماضي أنها وللمرة الأولى أوقفت شحنة أسلحة لإسرائيل تحتوي على قنابل تزن ألفي رطل خوفاً من استخدامها بطريقة تشكل خطراً على المدنيين في رفح.

ولا يزال بإمكان الكونغرس منع بيع الأسلحة لإسرائيل، مع غضب النواب التقدميين في الحزب الديمقراطي حيال الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

لكن الحزمة الشاملة أُقرت على الرغم من معارضة اليسار، إذ أيد الحزب الجمهوري المنافس بالإجماع تقريباً دعم الأسلحة لإسرائيل.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أبلغ عن الحزمة الجديدة للأسلحة. وأضافت أنه من المحتمل أن تشمل ذخيرة دبابات بقيمة 700 مليون دولار ومركبات تكتيكية بقيمة 500 مليون دولار.

منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أشارت إدارة بايدن مرتين إلى احتياجات طارئة لتجنّب مراجعة الكونغرس لعمليات نقل الأسلحة.

ويشير مراقبون أيضاً إلى أن إدارة بايدن أرسلت تعزيزات منتظمة من الأسلحة غير المعلن عنها باعتبار أن قيمتها أقل من عتبة إخطار الكونغرس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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