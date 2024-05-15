وحظرت مدينة "كان" الفرنسية، التي تحتضن المهرجان، التظاهر وتنظيم المسيرات الاحتجاجية في ظل اشتعال غضب الرأي العام العالمي ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال رئيس المهرجان، تييري فريمو، في مؤتمر صحفي عشية احتفالات ليلة الافتتاح: "قررنا هذا العام أن يكون المهرجان دون جدلية، لنحرص على أن يكون الاهتمام الرئيسي لنا جميعاً هو السينما، فإذا وُجدت جدليات أخرى، فهذا لا يعنينا".

من جانبه، كتب عضو لجنة تحكيم المهرجان، عمر سي، على صفحته في إنستغرام: "لا يوجد ما يبرر قتل الأطفال في غزة أو أي مكان آخر".

ولم تكتفِ إدارة مهرجان "كان" بمنع التظاهر، بل قررت أيضاً حظر أي رموز فلسطينية يحملها الفنانون في صورة دبابيس أو أعلام تشير إلى التضامن مع المدنيين، مُستعينة بفريق أمني خاص ليرافق أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، رغم موافقتها في البداية على ارتداء الفنانين العرب دبابيس تُظهر دعمهم الفلسطينيين في غزة.

العنف الجنسي

ويحتل موضوع العنف الجنسي هذا العام موقعاً رئيسيّاً في النقاشات في عالم السينما، بعد سبع سنوات من انكشاف فضائح المنتج الأمريكي، هارفي واينستين، وبعد خمسة أشهر من إعلاء الممثلة الفرنسية، جوديت غودريش، الصوت ضد الاعتداءات الجنسية في السينما الفرنسية.

وستعرض الممثلة، التي اتهمت المخرجَين الفرنسيَّيْن، بونوا جاكو، وجاك دويون، باغتصابها في فترة مراهقتها، اليوم الأربعاء، فيلماً قصيراً بعنوان Moi Aussi (أنا أيضاً) تكريماً للضحايا.

ويشكّل هذا العرض محطة بارزة بدلالاتها، في وقت طالبت 100 شخصية، بينها ممثلات شهيرات مثل إيزابيل أدجاني، إيمانويل بيار، وجولييت بينوش، بقانون شامل ضد العنف الجنسي في فرنسا.

وجاء في المقالة التي نشرتها الشخصيات المئة عبر موقع صحيفة "لوموند" الإلكتروني: "لقد كشف رفعنا الصوت في إطار حركة (مي تو) عن حقيقة يكتنفها الإنكار: العنف على أساس النوع الاجتماعي أو الجنسي هو أمر منهجي، وليس استثنائيّاً. ولكن (...) مَن يستمع إلينا حقّاً؟".

يأتي ذلك بينما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "الإبادة".