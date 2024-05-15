وقال بيلوسوف، الخبير الاقتصادي الذي رشحه الرئيس فلاديمير بوتين بشكل غير متوقع يوم الأحد ليحل محل سيرغي شويغو، إن القطاع العسكري في حاجة إلى مزيد من الكفاءة والابتكار لتحقيق أهدافه.

وأضاف في جلسة برلمانية: "المهمة الرئيسية بالطبع تظل تحقيق النصر، وضمان تحقيق الأهداف العسكرية والسياسية للعملية العسكرية الخاصة التي حددها الرئيس. وفي الوقت نفسه، أرغب في تأكيد ذلك بصفة خاصة، بأقل قدر من الخسائر البشرية".

هجوم جوي ضخم

في غضون ذلك، قال ميخائيل رازفوجاييف، الحاكم المعين من روسيا لإدارة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، اليوم الأربعاء، إن القوات الجوية الروسية صدَّت هجوماً جويّاً "ضخماً" شنته أوكرانيا على المدينة التي تضم ميناء، لكن حطام أحد الصواريخ سقط على منطقة سكنية.

وأضاف، عبر قناته على تطبيق تليغرام، أن البيانات المبدئية تشير إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

وذكر أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت "عدداً من المقذوفات الجوية" فوق البحر الأسود الليلة الماضية.

وفي تطور آخر، قال حاكم منطقة بيلغورود، في جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، إن شخصَين أُصيبا في هجوم شنته كييف على المنطقة تسبب أيضاً في إلحاق أضرار بخط للكهرباء وعديد من المنازل والسيارات.

وتزايدت في الأسابيع القليلة الماضية هجمات أوكرانيا على بيلغورود الروسية التي تقع قبالة منطقة خاركيف الأوكرانية، إذ تقول القوات الروسية إنها تحقق مكاسب فيها، وتقول موسكو إن الهجمات الأوكرانية على تلك المنطقة تزداد شراسة.

ولا تنشر روسيا أو أوكرانيا أي تفاصيل عن القتلى والجرحى في صفوفهما، لكن محللين عسكريين غربيين يقولون إن روسيا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة أضعاف عدد سكان أوكرانيا، أبدت استعداداً كبيراً لتكبُّد خسائر فادحة من أجل تحقيق مكاسب إضافية، ويقول مسؤولون روس إن هذا التحليل الغربي "غير موضوعي وغير دقيق".