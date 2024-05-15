وقال أردوغان، في خطاب ألقاه خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه، العدالة والتنمية، في العاصمة أنقرة، إن حركة حماس تقوم على "خط الدفاع المتقدم عن الأناضول" في ظل أطماع إسرائيل في المنطقة "مستندة إلى أوهام الأرض الموعودة"، مشدداً على السعي حتى يُحاسَب كل مَن أراق دماء الفلسطينيين.

وشدد الرئيس التركي على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والمشاركين معه في "الإبادة" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة "سيُحاسَبون على كل قطرة دماء أراقوها، وسنتابعهم حتى محاسبتهم أمام القانون".

وأورد أردوغان: "استهدافنا من القَتَلة الصهاينة ليس أمراً يدعو للخوف أو الخجل، لكنه وسام شرف نضعه على صدورنا بكل فخر"، مضيفا: "نبذل كل الجهود ولن نكف عن السعي حتى يُحاسَب كل مَن أراق دماء الفلسطينيين"، وبيّن أن "هتلر الذي ارتكب مجزرة الهولوكوست لم يفعل مثلما حدث في غزة".

وأشار إلى محاولات الضغط على المحكمة الدولية واستخدام كل الوسائل لإسكات طلاب وأساتذة الجامعات الأمريكية، وقال: "وحتى إن فعلوا، فلن تترك الإنسانية هؤلاء الذين ارتكبوا التطهير العرقي في غزة، وإن فعلت، فنحن لن نتركهم".

ودافع الرئيس التركي عن موقف بلاده من القضية الفلسطينية، وقال: "ينتقدوننا في الداخل والخارج لأننا ندافع عن حماس، أليس عندكم بقية من إنصاف وأنتم تمنعون شاحنات المساعدات عن الفلسطينيين".

واستطرد أردوغان قائلا: "هذه الدولة الإرهابية (إسرائيل) لا تهاجم غزة وحدها، بل تهاجمنا نحن أيضاً، وحماس تقوم على خط الدفاع المتقدم عن الأناضول".

وأورد الرئيس التركي: "يقولون على حماس إنها منظمة إرهابية، وإذا كانت حماس موجودة قبل قرن لقالوا إنها قوة قومية تدافع عن وطنها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

وتُواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "الإبادة".