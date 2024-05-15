سياسة
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في يوم المُناخ.. أردوغان يؤكد سعي تركيا لحل جميع المشكلات البيئية
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، ضرورة مكافحة التحديات الناتجة عن تَغيُّر المناخ والتلوث البيئي، واتخاذ خطوات ملموسة من أجل مصلحة الأجيال القادمة.
في يوم المُناخ.. أردوغان يؤكد سعي تركيا لحل جميع المشكلات البيئية
أردوغان / صورة: AA
15 مايو 2024

جاء ذلك في تدوينة نشرها أردوغان على موقع إكس بمناسبة يوم المناخ العالمي في 15 مايو/أيار من كل عام.

وأعرب أردوغان عن أمله أن يؤدّي يوم المناخ العالمي إلى معركة حازمة ضد تغير المناخ العالمي متزايد الحدة.

وأضاف: "سنواصل السعي لحل جميع المشكلات البيئية التي تركّز على التنمية المستدامة والتحوُّل الأخضر".

يُذكَر أن تركيا كانت رائدة في مجال محاربة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، إذ أطلقت مشروع "صفر نفايات" الذي يقوم على تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع ثم إعادة تدويرها، بهدف الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60% بحلول عام 2030.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي قدّمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترَك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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